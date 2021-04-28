15 фото, доказывающих, что дизайнером может быть не каждый

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
4 минуты
9,8 т.
Эти предметы всегда выглядят грязно

Провалы на работе бывают у каждого – дизайнеры не исключение. От их творческого видения зависит интерьер квартиры, одежда, ландшафт и многое другое.

Некоторые неудачные эксперименты не только веселят людей, но и приносят дискомфорт. OBOZREVATEL собрал странные дизайнерские произведения, которые насмешили сеть.

Кто-то может подумать, что умывальник грязный, но это имитация мрамора.

Это не грязь, а дизайн раковины.

В таких кроссовках вряд ли выйдешь в дождливую погоду.

Мохнатые кеды для того, чтобы ходить по подиуму.

Эксклюзивные часы показывают шесть и двенадцать часов сразу.

Непонятно сколько сейчас времени.

Такой дизайн ногтей можно сделать бесплатно на огороде.

Маникюр, как после высадки картофеля на огороде.

Кажется, что хуже дизайн уже невозможно придумать.

Люстра с узорами, которые похожи на выпавшие волосы.

На окнах автобуса нарисовали мужчину.

Граффити на автобусе исказило лицо.

Картинка на планере может взорвать мозг.

Кто-то перестарался с фотошопом

Ландшафтные дизайнеры странно обустроили фотозону.

Как сфотографироваться с снеговиками, если позади забор?

Иногда страшно покупать детские игрушки.

Невероятные стандарты красоты.

Манекены в магазине подростковой одежды больше отпугивают, чем привлекают посетителей.

Манекены делают антирекламу одежды.

Отпугивающий экспонат в уборной ресторана высокой кухни.

Унитаз удивляет посетителей своим дизайном.

Гости думают, что им поставили грязные тарелки.

Дизайн тарелок похож на плесень.

Прошла неделя с тех пор, как обновили шкафы на кухне – все члены семьи ходят с синяками из-за ручек.

Металлические ручки на шкафу гарантируют появление синяков на коленях.

Ковер в школе больше похож на старинный, чем на новый.

Ковер в школе с рисунком в виде мха.

Дети интересуются, каким цветом раскрасить далматинцев.

Каким цветом разрисовать собак?

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