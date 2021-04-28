15 фото, доказывающих, что дизайнером может быть не каждый

Провалы на работе бывают у каждого – дизайнеры не исключение. От их творческого видения зависит интерьер квартиры, одежда, ландшафт и многое другое.

Некоторые неудачные эксперименты не только веселят людей, но и приносят дискомфорт. OBOZREVATEL собрал странные дизайнерские произведения, которые насмешили сеть.

Кто-то может подумать, что умывальник грязный, но это имитация мрамора.

В таких кроссовках вряд ли выйдешь в дождливую погоду.

Эксклюзивные часы показывают шесть и двенадцать часов сразу.

Такой дизайн ногтей можно сделать бесплатно на огороде.

Кажется, что хуже дизайн уже невозможно придумать.

На окнах автобуса нарисовали мужчину.

Картинка на планере может взорвать мозг.

Ландшафтные дизайнеры странно обустроили фотозону.

Иногда страшно покупать детские игрушки.

Манекены в магазине подростковой одежды больше отпугивают, чем привлекают посетителей.

Отпугивающий экспонат в уборной ресторана высокой кухни.

Гости думают, что им поставили грязные тарелки.

Прошла неделя с тех пор, как обновили шкафы на кухне – все члены семьи ходят с синяками из-за ручек.

Ковер в школе больше похож на старинный, чем на новый.

Дети интересуются, каким цветом раскрасить далматинцев.

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