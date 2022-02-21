14-летняя дочь Кошевого перепела хит Yebba и восхитила украинцев своим вокалом

Катерина Малай
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14-летняя дочь Кошевого перепела хит Yebba и восхитила украинцев своим вокалом
nosound
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Старшая дочь шоумена Евгения Кошевого Варвара, дошедшая до финала нацотбора детского Евровидения 2019 года, поразила фанатов чувственным кавером на песню YEBBA – My mind. Подписчики и отец юной артистки выразили свое восхищение талантом школьницы.

Видео, на котором 14-летняя дочь участника "Квартала 95" поет известную композицию, выложили на аккаунте в Instagram школы профессионального вокала и продюсерского центра Art People Vocal. За день ролик при участии Варвары Кошевой набрал 21 тысячу просмотров и множество одобрительных комментариев (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Варвара Кошевая исполнила кавер на песню YEBBA – My mind
Видео дня

"Артистка, покорившая миллионы сердец и ставшая настоящим открытием! Суперфиналистка шоу "Голос. Дети-5", поразившая своим талантом не только тренеров – она стала любимицей зрителей", – говорится в подписи к видео.

На нем юная певица в роскошном синем платье перед микрофоном перепела YEBBA – My mind. Преподаватели вокала Варвары утверждают, что в своем исполнении она соединила талант, стойкий характер и нежность.

Звездный отец 14-летней артистки распространил видео в своем Instаgram, написав, что гордится старшей дочерью и хочет побывать на ее сольном концерте.

Звездный отец Варвары распространил видео
Евгений Кошевой поддержал старшую дочь

Подписчики школы по вокалу также оценили талант звезды "Голоса. Дети" и высказались в комментариях под кавером. "Очень красиво", "Просто супер", "Мурашки", "Какая молодец", "Вау", – говорится в их сообщениях.

Подписчики оценили талант юной вокалистки

Напомним, что в 5 сезоне "Голоса. Дети" Варвара Кошевая дошла до финала, где исполнила песню "Крила" в команде Джамалы. А также боролась за право представить Украину на песенном конкурсе Евровидения в 2019 году с композицией "Диво в розмаїтті".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Кошевой делился подробностями воспитания старшей дочери. По словам комика, он вынужден на несколько месяцев забирать у подростка телефон, из-за чего в семье часто случаются скандалы.

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