13-летняя девочка, потерявшая родителей из-за России, задала неожиданно глубокий вопрос Анне Тринчер: певица не растерялась

13-летняя Анна Ромащук из поселка Сергеевка (Одесская область) задала серьезный вопрос кумиру певице Анне Тринчер. Девушка потеряла родителей в результате российских обстрелов Одесщины, и загорелась желанием показать им, что сможет преуспеть в своей жизни. Когда-то она давала такое обещание родным.

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То самое ставила за цель Анна Тринчер. Однако произошло это потому, что отец после того, как будущей певице исполнилось 12 лет, покинул ее и удалился. Артистка раньше мечтала доказать папе, что он ошибался, когда перестал с ней общаться. Вопрос от Анны Ромащук прозвучал в эфире шоу "Ближче до зірок".

"Ты говорила, что у тебя есть мечта: доказать твоему отцу, что он потерял такое замечательное солнышко. Тебе получилось это доказать", – поинтересовалась подросток.

Анна Тринчер не растерялась и сообщила, что изменила свои стремления, а затею с отцом оставила в прошлом. Певица пояснила, что это "мотивация из-за боли", а мучить себя у нее нет желания.

"Долгое время я действительно просыпалась с мыслью, что мой отец сейчас выйдет в центр Киева, увидит на самых больших экранах Европы мою премьеру новой песни и всюду будет его фамилия. Мне очень хотелось, чтобы все вокруг напоминало ему, что еще не поздно сделать какой-то шаг на встречу. Но я как-то выросла, наверное, и просто отпустила это, потому что это мотивация через боль. Я не хочу больше в себе ее аккумулировать", – призналась она.

Теперь Тринчер утверждает, что мотивацией "стали люди, слушающие" ее песни.

Она также дала совет девушке верить в свои силы и заниматься всем, что нравится и хочется попробовать.

"Можно быть и психологом, и открыть свой бизнес, и танцевать, и петь как хобби или как основная профессия. Я тебе этого очень сильно желаю", – добавила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Тринчер сделала неожиданное заявление об участии в следующей "Холостячке". 23-летняя артистка призналась, что ей нравится, когда за ее сердце соревнуются многие мужчины, поэтому она приняла бы участие в таком проекте.

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