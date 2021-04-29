Это ел каждый из нас в детстве: 13 фото "деликатесов", которые мы находили на улице

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Каждый ребенок хотя бы один раз ел эти вкусности

В детстве, особенно в теплое время года, на улице было столько интересных занятий, что совсем не хотелось идти домой на обед. Компании друзей все вместе отправлялись на поиски сладостей.

OBOZREVATEL вспомнил, какие "деликатесы" выручали, когда дети были голодные. Родители убеждали, что подобные вещи несъедобны, но каждый ребенок наминал их за милую душу.

Кислые усы виноградной лозы заменяли жвачки, они напоминали вкус яблок.

Виноградные усики – особенный деликатес.

Сейчас купить жевательную резинку может каждый ребенок, а десятки лет назад об этой вкусности можно было только мечтать. Вместо этого дети жевали смолу и гудрон. Деликатесом считалась сладкая на вкус янтарная смола вишни.

Вместо жевательной резинки дети ели смолу и гудрон.

Лепестки цветов акации имели приятный аромат и сладковатый привкус.

В детстве цвет акации называли "кашка".

Эту разновидность акации дети называли "банан". В период цветения срывали желтые цветы и высасывали сладкий нектар.

Цветы акации – "бананчики" были вместо конфет.

Молодые иголочки нежно-зеленого цвета были мягкими и не колючими. Они немного кислые, но после трапезы оставляли приятное послевкусие.

Молодая хвоя – вкусность, которая знакома каждому с детства.

Каждый когда-то засовывал палочку в муравейник и ждал, пока муравьи покроют ее кислотой.

Каждый подросток пробовал муравьиную кислоту.

Дети вырывали и облизывали тонкий розовый лепесток клевера, а также искали четырехлистный росток, который принесет удачу.

У цветов клевера очень сладкие лепестки.

С наступлением майского тепла дети ждали прихода лета, потому что расцветала сирень и открывалась охота на заветный пятилистный цветок.

Пятилистная сирень, как и клевер, приносит удачу.

Черемуху в детстве ел каждый, однако взрослые почему-то ее не любят.

Черемуха – вкусная ягода.

Зеленые помидоры, абрикосы, вишни и многие другие не спелые плоды пробовал каждый ребенок.

Все дети ели не спелые плоды.

Сердцевинки косточек молодых абрикос заменяли детям орехи.

Миндаль нашего детства – абрикосовые косточки.

Конечно, детям запрещено брать в руки спички. Однако, каждый ребенок когда-нибудь пробовал сожженную серу на кончике.

"Солдатская соль" – головки сгоревших спичек.

Дети лакомились лечебным полевым растением – пастушья сумка.

Дети ели лечебное растение, которое называют пастушья сумка.

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