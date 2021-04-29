Это ел каждый из нас в детстве: 13 фото "деликатесов", которые мы находили на улице

В детстве, особенно в теплое время года, на улице было столько интересных занятий, что совсем не хотелось идти домой на обед. Компании друзей все вместе отправлялись на поиски сладостей.

OBOZREVATEL вспомнил, какие "деликатесы" выручали, когда дети были голодные. Родители убеждали, что подобные вещи несъедобны, но каждый ребенок наминал их за милую душу.

Кислые усы виноградной лозы заменяли жвачки, они напоминали вкус яблок.

Сейчас купить жевательную резинку может каждый ребенок, а десятки лет назад об этой вкусности можно было только мечтать. Вместо этого дети жевали смолу и гудрон. Деликатесом считалась сладкая на вкус янтарная смола вишни.

Лепестки цветов акации имели приятный аромат и сладковатый привкус.

Эту разновидность акации дети называли "банан". В период цветения срывали желтые цветы и высасывали сладкий нектар.

Молодые иголочки нежно-зеленого цвета были мягкими и не колючими. Они немного кислые, но после трапезы оставляли приятное послевкусие.

Каждый когда-то засовывал палочку в муравейник и ждал, пока муравьи покроют ее кислотой.

Дети вырывали и облизывали тонкий розовый лепесток клевера, а также искали четырехлистный росток, который принесет удачу.

С наступлением майского тепла дети ждали прихода лета, потому что расцветала сирень и открывалась охота на заветный пятилистный цветок.

Черемуху в детстве ел каждый, однако взрослые почему-то ее не любят.

Зеленые помидоры, абрикосы, вишни и многие другие не спелые плоды пробовал каждый ребенок.

Сердцевинки косточек молодых абрикос заменяли детям орехи.

Конечно, детям запрещено брать в руки спички. Однако, каждый ребенок когда-нибудь пробовал сожженную серу на кончике.

Дети лакомились лечебным полевым растением – пастушья сумка.

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