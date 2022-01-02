12 звезд-интровертов, которые снискали мировую славу несмотря на замкнутость

В воскресенье, 2 января отмечается Всемирный день интроверта. Этот неофициальный праздник призван привлечь внимание к потребностям людей такого характера.

Термины экстраверсия и интроверсия ввел швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. Если первый тип личности характеризуется концентрацией интересов к внешнему миру, то второй – внутренней психической активностью. То есть интровертами принято считать замкнутых людей, склонных к уединению.

В День интроверта OBOZREVATEL рассказывает о пяти звездах Голливуда, которые несмотря на свою интровертность сумели прославиться и завоевать любовь миллионов фанатов.

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Журнал Time несколько лет назад назвал Киану Ривза "величайшим интровертом Голливуда". Знаменитость не скрывает своей натуры и признается, что всегда был одиночкой. Он не любит шумных компаний, а время предпочитает проводить в одиночестве или с самыми близкими.

Джонни Депп как-то признался, что очень застенчив, но работа обязывает его быть в центре внимания. Знаменитые роли Деппа – Эдвард Руки-Ножницы, Вилли Вонка, Барнабас Коллинз – замкнутые личности, которые во многом отображающие характер самого киноактера. Вероятно, именно в этом кроется секрет блестящей игры Деппа – быть самим собой на съемках.

Сальма Хайек, которая известна своими горячими и дерзкими ролями, говорит, что в действительности очень застенчива и невероятно боится выступлений перед публикой.

"Моника" из сериала "Друзья" однажды в одном из интервью призналась, что является интровертом и светским тусовкам предпочитает компанию самых близких друзей в домашней обстановке. По ее словам, разница в характерах стала одной из причин ее расставания с мужем Дэвидом Аркеттом, который любит общение и вечеринки.

Эпатажная американская певица называет себя интровертом и говорит, что погружение в творчестве для нее гораздо интереснее славы. Возможно, яркие грим и нетрадиционные наряды для Леди Гаги – единственный путь уберечь свой внутренний мир от посторонних.

Психологи считают, что интровертным личностям легче эпатировать публику, так как их мало интересует, что о них подумают.

Как писал OBOZREVATEL, ранее психологи назвали двадцать простых привычек, которые помогут быть счастливым в 2022 году. Среди них – поход в гости, комплименты и приятные мелочи для дома.