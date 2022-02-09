12-летняя дочь Веры Брежневой удивила недетским декольте

Младшая дочь популярной украинской певицы Веры Брежневой 12-летняя Сара Киперман удивила откровенным декольте на вечеринке своей звездной мамы в честь 40-летия. Девочка пришла на праздник в черном платье с глубоким вырезом.

Соответствующее фото опубликовала певица на личной странице в Instagram-stories. "Еще раз благодарю каждого из вас за потрясающие теплые поздравления и пожелания. Очень ценю. Я счастлива. Лечу дальше!", – подписала снимок Вера Брежнева (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре изображены Вера Брежнева в белом платье в пол, а также 12-летняя Сара в черном наряде с золотыми блестками и откровенным декольте. Судя по фото, мама и дочь отлично проводят время и веселятся, о чем говорят их широкие улыбки.

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Стоит заметить, что это уже не в первый раз, когда младшая дочь певицы демонстрирует откровенные наряды, недетское декольте и женскую фигуру. К примеру, Сара надевала элегантное нежно-голубое платье с открытыми плечами и вырезом в зоне декольте.

Сама Сара совсем недавно отмечала свой день рождения. Девочке исполнилось 12, однако, судя по фотографиям на странице в Instagram, ее уже вполне можно называть взрослой девушкой. Все потому, что она выглядит достаточно взросло. Добавим, что Сара Киперман в свои годы одевается под стать звездной маме.

Брежнева публиковала в день рождение дочери видеоподборку кадров с Сарой. На них певица показала девочку, как она была еще совсем маленьким ребенком и уже будучи взрослой девушкой.

Напомним, что до брака с Константином Меладзе, Вера Брежнева была замужем за бизнесменом Михаилом Киперманом с 2006 по 2012 год, от которого родила Сару.

Коротко о знаменитости:

Вера Брежнева – 40-летняя украинская поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница группы "ВИА Гра" родом из Каменского (Днепропетровская область). В 2015-м тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе в Италии. Есть дочь София от Виталия Войченко, а также дочь Сара от украинского бизнесмена Михаила Кипермана.

К слову, Сара Киперман растет творческой личностью. Она уже принимала участия в фотосъемках для глянцев и теперь пробует себя в роли диджея.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Вера Брежнева, несмотря на то, что вовсе не поддерживает общение с дочкой своего супруга Константина Меладзе Лией, прокомментировала ее выступление на шоу "Голос країни-12". Знаменитость сказала, что гордится ею.