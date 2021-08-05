10 вещей с барахолки, настоящая цена которых оказалась приятным сюрпризом. Фото

Любители старинных, редких и необычных вещей обожают посещать барахолки. Часто на рынках и распродажах можно найти очень ценные предметы.

OBOZREVATEL собрал дорогие артефакты, купленные людьми за смешную цену на барахолках. Невнимательность продавцов помогла обычным людям сэкономить.

Студенту повезло, ведь кофеварка в магазине стоит 1200 долларов, на барахолке он нашел точно такую же за 6,5 долларов.

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Компьютер iMac продавцы поставили рядом со старыми мониторами и продали за 18 долларов.

Продавец совершенно не знал, кто эти люди и продал автограф Гарри Поттера за 2 доллара.

Девушка купила редкий зеленый бриллиант в обычном магазине за 42 доллара.

Дорогостоящий и почти новый миксер продали на барахолке за смешные деньги.

Мужчина приобрел копилку за 7 долларов, а внутри лежало еще 170.

Девушка купила брендовые туфли за 53 доллара.

Мужчина нашел авторское зеркало художника Альфонса Мухи за 10 долларов.

Девушка купила шерстяное пальто от Ralph Lauren за 12 долларов.

Девушка на барахолке нашла браслет с бриллиантами за 15 долларов, а на самом деле он стоит более 14 тысяч.

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