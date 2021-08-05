10 вещей с барахолки, настоящая цена которых оказалась приятным сюрпризом. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
976
Люди купили очень дорогие вещи на барахолке

Любители старинных, редких и необычных вещей обожают посещать барахолки. Часто на рынках и распродажах можно найти очень ценные предметы.

OBOZREVATEL собрал дорогие артефакты, купленные людьми за смешную цену на барахолках. Невнимательность продавцов помогла обычным людям сэкономить.

Студенту повезло, ведь кофеварка в магазине стоит 1200 долларов, на барахолке он нашел точно такую же за 6,5 долларов.

Парень купил на барахолке кофеварку.
Видео дня

Компьютер iMac продавцы поставили рядом со старыми мониторами и продали за 18 долларов.

Продавцы дешево продали монитор от Apple.

Продавец совершенно не знал, кто эти люди и продал автограф Гарри Поттера за 2 доллара.

Парень купил настоящий автограф Гарри Поттера.

Девушка купила редкий зеленый бриллиант в обычном магазине за 42 доллара.

Девушка купила на барахолке бриллиантовое украшение.

Дорогостоящий и почти новый миксер продали на барахолке за смешные деньги.

Брендовый миксер дорого стоит в магазине.

Мужчина приобрел копилку за 7 долларов, а внутри лежало еще 170.

Мужчина думал, что копилка пустая.

Девушка купила брендовые туфли за 53 доллара.

Туфли Louboutins стоят слишком дорого.

Мужчина нашел авторское зеркало художника Альфонса Мухи за 10 долларов.

Зеркало с изображением чешского художника Альфонса Мухи.

Девушка купила шерстяное пальто от Ralph Lauren за 12 долларов.

Пальто Ralph Lauren.

Девушка на барахолке нашла браслет с бриллиантами за 15 долларов, а на самом деле он стоит более 14 тысяч.

Оригинальный браслет из рубинов и бриллиантов.

Ранее OBOZREVATEL писал о: