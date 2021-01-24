Парень купил на барахолке фотоапарат и нашел в нем пленку со свадьбы времен СССР

Фотограф-любитель из Беларуси Александр Яшников нашел пленку с кадрами свадьбы времен СССР. Она находилась в старом фотоаппарате, купленном на аукционе.

Как пишет TUT.BY, парень уверен, что участникам бракосочетания, запечатленного на раритетных снимках, было бы интересно спустя годы увидеть эти фото.

Александр рассказал изданию, что с 2005 года он занимается тестированием старых камер, которые его знакомый покупал на аукционах. "Там они продавались с разной степенью поломок, а потому недорого. Он восстанавливал и продавал их в Беларуси", – объяснил фотограф.

Перед продажей Александр проверял эти камеры, чтобы убедиться в их работоспособности. По его словам, он и ранее находил пленку в купленных с аукциона камерах, однако редко на них попадалось что-то значимое.

Однако на одной из них он обнаружил свадьбу, очевидно, снятую в СССР, – "с хлебом-солью, сватами с ленточками, остроносыми туфлями" и другими традиционными атрибутами.

Резкость на снимках фотограф навел на иву, из-за чего лица фотографирующихся под ней жениха и невесты получились на кадрах нечеткими. Но если кто-то из читателей узнают себя на фото, в издании просят обращаться по e-mail-адресу denis.martsinovich@tutby.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 47-летняя украинская певица Руслана Лыжичко показала архивные фото своей свадьбы с мужем Александром Ксенофонтовым. Артистка также поздравила супруга с 25-летней годовщиной брака.