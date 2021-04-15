10 странных фото, которые заставляют усомниться в качестве своего зрения и протереть глаза

Яна Сончковская Люди 21:01, 15.04.2021 Обновлено: 21:33, 15.04.2021

Оптические иллюзии всегда сбивают нас с толку и заставляют сомневаться в своем зрении. Наш мозг отказывается воспринимать некоторые фото, поскольку на них изображены не совсем привычные вещи.

OBOZREVATEL собрал фото, которые сначала кажутся очень странными. К некоторым кадрам надо хорошо присмотреться, чтобы разобраться, что же там на самом деле.

Прическа девушки соединилась с тропинкой.

Фотограф подобрал удачный ракурс.
Makoto Aida

Сначала кажется, что по ветке ползет гусеница, но на самом деле это птички.

Яркие птички сели в ряд.
jlrodriguezfoto.com

Похоже, пес любит рыбачить.

Непонятно, кто же ловит рыбу.
acidcow.com

Ведущая парит над песком? На самом деле, так падает тень от флага.

Девушка летает в воздухе.
buzzfeed.com

Конюх с головой жеребца.

Фотограф подобрал забавный ракурс.
weknowmemes

Кот залез в пачку для корма.

Котенок, как с картинки на пачке корма.
konctanciya.info

Фигуристы выполняют сложную поддержку. Девушка оказалась у ягодиц партнера.

Фигуристы демонстрируют трюки на льду.
telegraph.co.uk

Фото лошадей сбивает с толку. Впервые посмотрев на него, не понятно, что два жеребца стоят в ряд.

Лошади забавно вышли на фото.
huffpost.com

Летающий олень попал в объектив фотографа.

Оптическая иллюзия с оленем и огромной птицей.
Jagdeep Rajput

Пес удачно замаскировался.

Окрас собаки слился с камнями.
acidcow.com

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