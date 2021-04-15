10 дивних фото, які змушують засумніватися в якості свого зору і протерти очі

Яна Сончковская Люди 21:01, 15.04.2021 Оновлено: 21:33, 15.04.2021

Оптичні ілюзії завжди збивають нас з пантелику і змушують сумніватися у своєму зорі. Наш мозок відмовляється сприймати деякі фото, оскільки на них зображено не зовсім звичні речі.

OBOZREVATEL зібрав фото, які спершу здаються дуже дивними. До деяких кадрів треба добре придивитися, щоб розібратися, що ж там насправді.

Зачіска дівчини з'єдналася зі стежкою.

Фотограф підібрав вдалий ракурс.
Makoto Aida

Спочатку здається, що по гілці повзе гусінь, але насправді це пташки.

Яскраві пташки сіли в ряд.
jlrodriguezfoto.com

Схоже, пес любить рибалити.

Незрозуміло, хто ж ловить рибу.
acidcow.com

Ведуча літає над піском? Насправді, так падає тінь від прапора.

Дівчина літає у повітрі.
buzzfeed.com

Конюх має голову жеребця.

Фотограф підібрав кумедний ракурс.
weknowmemes

Кіт заліз у пачку для корму.

Кошеня, наче з картинки.
konctanciya.info

Фігуристи виконують складну підтримку. Дівчина опинилася біля сідниць партнера.

Фігуристи демонструють вправні трюки на льоду.
telegraph.co.uk

Фото коней збиває з пантелику. Вперше подивившись на нього, не зрозуміло, що два жеребці стоять у ряд.

Коні кумедно вийшли на фото.
huffpost.com

Летючий олень потрапив в об'єктив фотографа.

Оптична ілюзія з оленям і величезним птахом.
Jagdeep Rajput

Пес вдало замаскувався.

Забарвлення собаки злилося з камінням.
acidcow.com

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