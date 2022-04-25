Отказываются от музыки оккупантов: украинцы вывели в топ Apple Music песни на родном языке

По данным музыкальной платформы Apple Music, в верхушке чарта "Топ-100: Украина" на сегодняшний день нет песен российских исполнителей. Для сравнения, первые семь позиций этого же чарта в 2021 году были заняты именно композициями из РФ.

Сейчас на платформе первую ступеньку занимает песня "Вова, еб*ш их бл*ть" по исполнению группы Мюсли UA. Следом идет песня представителей Украины на конкурсе Евровидения Kalush Orkestra "Стефания".

Четвертую позицию занимает композиция-ремикс на гимн сечевых стрелков "Ой, в лугу красная калина" в исполнении The Kiffness. Также в верхушку чарта попали песни Макса Барских, группы "Один в каноэ", и известная всем "Добрый вечер" от PROBASS HARDI.

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По сравнению с предыдущим годом, когда топ-100 возглавляли российские HammAli&Navai, Скриптонит и Слава Марлов, можно увидеть, что украинцы перестают слушать музыку исполнителей из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардепы по инициативе Софии Федины зарегистрировали законопроект о запрете российской музыки к освобождению всех оккупированных украинских территорий и прекращению агрессии со стороны РФ.