В Украине хотят полностью запретить российскую музыку на радио и телевидении. Подробности

Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект №7273 о запрете музыкальной продукции государства-агрессора на радио и телевидении. Речь идет о внесении изменений в законы Украины "О культуре" и "О телевидении и радиовещании".

Соответствующий проект закона по инициативе парламентариев Софии Федины, Ирины Фриз, Иванны Климпуш-Цинцадзе, Никиты Потураева, Виктории Сюмар и других появился на сайте Верховной Рады 11 апреля. Согласно сравнительной таблице, запрет российской музыки будет продолжаться до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны РФ.

"На период до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны Российской Федерации запретить на территории Украины воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков), учебных заведениях, заведениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах, общественном пространстве и т.д.", – говорится в сравнительной таблице.

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По мнению нардепов, российские фильмы и музыка несут ядовитые программы поведения, отравленные ценности и садистские месседжи.

"Иначе нельзя объяснить поведение недолюдков-оккупантов, выросших под влиянием этой культуры и устроивших зверские расстрелы мирных граждан и мародерства в наших городах", – указано в пояснительной записке.

Кроме запрета российской музыки документ предусматривает увеличение доли песен на украинском языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах до более 50% от общего объема контента.

Докладывать законопроект на пленарном заседании Рады будет народная депутатка София Федина. В своем Facebook она подчеркнула, что документ поддержали представители разных фракций парламента Украины.

Напомним, что закон о запрете показа российских фильмов в Украине, сделанных после 1 января 2014 года, в апреле 2016-го подписал тогдашний президент Петр Порошенко.

Представление нардепы еще в прошлом созыве Верховной Рады сделали в июле 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2021 года КСУ признал конституционным закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Дело также рассматривалось по конституционному представлению 51 народного депутата.