От себя не убежишь: Арсен Мирзоян презентовал альбом 'Втомлена весна' о ценности жизни

Украинский поп-рок романтик Арсен Мирзоян выпустил свой восьмой студийный альбом с символическим названием "Втомлена весна". Пластинка стала музыкальным отражением состояния, в котором сегодня находится едва ли не каждый украинец. Как отмечает сам артист, "Втомлена весна" – это состояние нашего настоящего, из которого иногда хочется убежать.

"Но каждый знает – от себя не убежишь, и мы продолжаем жить, мечтать и верить в будущее. Война вернула базовые ценности, научила ценить жизнь и чувствовать счастливые моменты глубже. Этот альбом о том, чтобы жить, чувствовать и ценить все мгновения жизни, без исключения", – делится мыслями Арсен Мирзоян.

В состав лонгплея вошло 11 композиций, среди которых есть особая работа – долгожданный дуэт с женой певца, артисткой Тоней Матвиенко. Поклонники годами ждали совместную песню супругов, и наконец она стала органичной частью новой истории Мирзояна.

Лид-синглом альбома выбран трек "Двоє у вікні", на который известный режиссер Виктор Скуратовский снял атмосферный видеоклип. Визуальная работа искусно подчеркивает интимность и глубину песни, фокусируя внимание на важных внутренних переживаниях.

Услышать новый материал вживую поклонники смогут уже совсем скоро. По многолетней традиции, Арсен Мирзоян отпразднует свой день рождения на сцене, собрав друзей и фанов в столичном Октябрьском дворце. Большой сольный концерт состоится 20 мая и станет первой возможностью услышать "Втомлену весну" в полном живом звучании.

Альбом "Втомлена весна" уже доступен на всех цифровых площадках: https://orcd.co/arsen_mirzoian-vtomlena_vesna