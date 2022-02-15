Оргкомитет YUNA запретил соревноваться за награды артистам из стран-агрессоров. Что это значит

Оргкомитет национальной музыкальной премии YUNA на фоне актуальных событий в Украине изменил регламент. Теперь бороться за заветную статуэтку не смогут певцы, контент которых был создан при участии артистов, представляющих страны-агрессоры, а также граждане этих стран.

Обновленными правилами создатели премии будут руководствоваться уже в этом году. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте YUNA (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новый раздел, который появился в регламенте, звучит следующим образом: "Песни и видеоклипы, соисполнителями которых вместе с украинскими артистами являются представители стран, которые признаны государством Украина как страны-агрессоры, не могут претендовать на премию YUNA. Представители стран-агрессоров также не могут претендовать на любое вознаграждение YUNA".

Видео дня

В сообщении также говорится, что оргкомитет изменил правила из-за обострения ситуации с "возможным началом полномасштабной войны Российской Федерации против Украины". Создатели конкурса подчеркнули, что, прежде всего, YUNA – национальная премия, поэтому должна защищать интересы государства.

"В ситуации, когда речь идет о национальной безопасности и угрозе существования страны, мы не можем оставаться в стороне. Поэтому мы внесли изменения в регламент", – отметил соучредитель и генпродюсер премии Павел Шилько.

Это значит, что песня украинского исполнителя Макса Барских и российской певицы Zivert, трижды отмеченная в разных категориях, больше не претендует на победы в номинациях "лучшая песня на другом языке", "лучший видеоклип", а также "лучший дуэт".

Напомним, что 11-я по счету церемония награждения состоится 16 марта 2022 года во дворце "Украина". В 19.30 члены жюри объявят победителей в 18 номинациях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль и Анна Тринчер раскритиковали премию в этом году. Певицы заявили, что их достижения недооценили. На замечания артисток ответил генеральный продюсер премии Павел Шилько.