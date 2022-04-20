Окровавленные цветы и оторванные лепестки: украинский фотограф Кардашьян показала боль войны в Украине

Украинский фотограф Саша Самсонова, постоянно работающая с представительницами семейства Кардашьян, опубликовала серию художественных снимков посвященных боли от войны в Украине. По ее словам, сейчас бывшая работа кажется ей бессмысленной на фоне вооруженной агрессии РФ.

Фотограф опубликовала фотографии на своей странице в Instagram. Самсонова назвала свои работы "любовным посланием к Украине".

"55 дней войны. Боль, страх, кровотечение, плач, уныние, гнев, потеря жизни. В это время моя фотография кажется мне бессмысленной, как никогда. Но если в мире еще осталось немного места для любви, то это мое любовное послание к Украине. Слава Украине", – подписала она фотографии.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее художники создали трогательное видео, посвященное украинцам, погибшим из-за развязанной Россией войны. На фоне уничтоженных домов показаны фрагменты мирной довоенной жизни наших граждан.