Новая премьера от группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ: трек и видеоработа 'Забрала ночь'

"Это очень красивая песня, но в свое время она не получила того, чего стоит", – лидер группы Сергей Танчинец.

Видео дня

Украинская рок-группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ представляет обновленную версию песни "Забрала ніч", которая впервые увидела свет еще в 2021 году в альбоме "Вільні люди". Тогда композиция, несмотря на свой эмоциональный потенциал, осталась без внимания широкой аудитории – и именно это стало толчком к ее возвращению в новой, более глубокой форме.

Смотреть клип на YouTube:

Слушать "Забрала ночь" на всех музыкальных платформах: здесь

"Мы исполняли ее на акустических концертах и видели, как сильно она отзывается людям. Именно это и убедило нас дать новую жизнь этой песне. Мы ее перезаписали, сделали более мощное звучание: изменили оркестровку струнных, перезаписали вокал, добавили живое звучание ударных и т.д. Теперь она звучит так, как должна была звучать изначально", – комментирует Сергей Танчинец.

В этой версии группа углубилась в более интимные оттенки звучания. Новая аранжировка сдержанная, но напряженная, что позволяет прожить эмоции без лишних мыслей.

Вместе с обновленной песней группа презентует клип, который уже можно посмотреть на официальном YouTube-канале БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Режиссером видеоработы стал Влад Разиховский, это уже его 12-я совместная работа с группой.

В съемках было привлечено около 35 музыкантов: весь состав группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и струнный оркестр.

"Поскольку "Забрала ночь", спустя столько лет, начали выполнять на акустических концертах, то мы решили, что будет символично воспроизвести в видеоработе именно эту камерную атмосферу, которая была на сцене. Полумрак, свечи и струнные - все это, чтобы погрузить зрителя в интимность момента и помочь прожить суть песни на максимум", – добавляет режиссер.

"Забрала ночь (2025 Version)" – не просто ремастеринг, это пример того, как песня может переродиться. Она не меняет своего содержания, но трансформируется, чтобы коснуться еще глубже.

Поклонники имеют возможность насладиться живым исполнением этой песни и других хитов на сольных концертах группы, ведь сейчас БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ находятся во всеукраинском туре "Сильные сердца", который охватывает 100 городов Украины.

Все концерты – благотворительные и направлены на закупку дронов и автомобилей для Сил Обороны Украины.

График концертов БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и билеты можно найти на официальном сайте группы www.bezobmezhen.ua