NK представила новый клип Moloko на известном телешоу

После долгой интриги Настя Каменских выпустила новый зажигательный трек Moloko. Moloko – дуэт с популярным исполнителем доминиканского происхождения Atomic Otro Way. Над видео работала полностью украинская команда в Киеве.

Эксклюзивная премьера трека Moloko состоялась в эфире американского шоу Premier Impacto, а уже сегодня артистка презентует песню на легендарном телешоу Despierta America, которое транслируется на миллионы зрителей еще с 1997-го и гостями которого неоднократно были так мировые звезды, как Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Рики Мартин, Шакира и многие другие. Релиз песни Moloko был запланирован в 2022 году. Однако после начала полномасштабного российского вторжения, как и все украинцы, Настя Каменских поставила свои рабочие дела на паузу. Но сейчас артистка возвращается к реализации своих планов и коллабораций. Ведь она, как единственная украинская представительница на испаноязычном музыкальном рынке, будет иметь еще больше поводов появляться в эфирах международных топовых СМИ и громко говорить об Украине на весь мир. Новый общий фит был записан вместе с Atomic Otro Way, треки которого достигают 100 млн прослушиваний.

Сегодня в сети появилось анимационное видео, где певица летит на ракете в космосе. Именно так Настя Каменских в очередной раз продемонстрировала прекрасное чувство юмора и самоиронии и посмеялась над вирусным мемом о себе "Гола на ракете", стремительно распространившегося в сети после одного из интервью артистки.

На ракете NK прилетает на планету Moloko, специально для этого видео созданной режиссером Лизой Рудой. Лиза Руда – молодой режиссер, она только начала свой творческий путь. Каменских восхищается тем, сколько сейчас появляется в Украине новых талантов. Во всех международных шоу, куда ее приглашают, певица обязательно рассказывает о том, какие украинцы талантливые. Теперь артистка хочет, чтобы мир воочию увидел, как даже под бомбами в Киеве украинцы создают нестандартные и креативные видео.

На планете Moloko зрители погружаются в увлекательный сюрреалистический мир. Для создания этого эффекта были использованы передовые технологии LED-экранов, обеспечивающие невероятную реалистичную картинку. Каждый образ, каждый кадр – это творческая синергия украинской креативной команды, которая работала над воплощением и реализацией всех идей, а авторские образы, созданные эксклюзивно для этого видео, восхищают своей уникальностью.

"Я всегда стремилась быть разной в своем творчестве, удивлять зрителей и слушателей. Я мечтала создавать музыку, не имеющую границ. И для меня важно дополнять свои песни яркими визуалами, которые отражают настроение и эмоции, вложенные в них. Клип Moloko – это путешествие в мир розовых фантазий, где каждый из нас может спрятаться на несколько минут среди мягких облачков и ярких героев от всех проблем. Это идеальный мир, где царит сплошной позитив и счастье", – комментирует артистка.

Певица не боялась творческих экспериментов и была открыта к любым креативным идеям, которые предложил стилист Андрей Аникеев, известный по многолетнему сотрудничеству со многими украинскими артистами. У певицы было 4 образа, где показаны разные образы женщин: женщина-искусительница, женщина-фея, античная женщина во влажном платье и современная Шахерезада. Часы в образе обольстительницы говорят о том, что в какие бы времена мы ни жили, сейчас, 20, 50 или 20 тысяч лет назад, женщина всегда женственна и олицетворяет красоту. А в образе женщины-феи NK предстает в юбке, напоминающей пенку на молоке.

Также неожиданно и креативно появляется видео Atomic, оживая на упаковке из-под хлопьев – ими с молоком лакомится NK. А роль молочника в клипе сыграл молодой украинский секс-символ, певец Ostrovskyi. В медиа довольно долго ходили слухи о совместном дуэте артистов, потом даже о романе. Но оказалось, что Ostrovskyi стал главным героем новой видеоработы Каменских.

Песня и видео уже доступны для прослушивания на всех диджитал-платформах. Артисты обещают невероятные впечатления, ведь треки NK – это всегда взрывное сочетание таланта, креативности и смелости, которые не знают границ и объединяют латиноамериканские ритмы с украинскими мотивами.