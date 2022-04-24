На "Поле чудес" пригласили актеров, представившихся переселенцами из Донбасса
На российскую телепередачу "Поле чудес" пригласили представившихся переселенцами из Донбасса актеров. Авторы шоу решили таким образом продемонстрировать народу, что россияне "помогают" беженцам, добавляя пропаганду даже в развлекательные проекты.
В крайнем выпуске в студии появились мама с детьми, якобы получившая дом и кучу подарков от правительства РФ. С роликом можно ознакомиться на YouTube "Поле чудес" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Посреди программы ведущий Леонид Якубович якобы между прочим поинтересовался в гости, как ей живется с 4 детьми в России после переезда из Донецка. На это актриса ответила, что поселилась в Санкт-Петербурге, где местный бизнесмен подарил ей "небольшой красивый домик".
После этого в студию вынесли множество дорогостоящей техники, которую семье вручили от имени партии "Единая Россия". Среди "подарков" были телевизор, телефон, ноутбук и даже синтезатор.
"Дело в том, что как только люди в России узнали, что вы сюда едете, количество добрых и милых сердечек, которые хотели как-то оказаться рядом с вами в этот непроситый момент, стало огромным", – сказал Якубович.
Артистка сделала вид, что удивлена такому щедрому "сюрпризу", а ведущий в это время позвал к себе "ее взрослого сына".
Молодой человек вышел к столу, где пропагандист с почестями вручил ему сертификат на поступление в высшее учебное заведение. Следует объяснить, что одиннадцатикласснику дали лист бумаги в рамке, на котором напечатали надпись "Сертификат на поступление в ВУЗ".
Кроме этого, "семье из Донбасса" подарили путевку на отдых для детей в лагерь "Орленок"
Актриса, которой поручили сыграть многодетную мать, растроганно подбежала к Якубовичу, чтобы обнять его и поблагодарить, а он вдобавок отдал ей еще и свою авторскую книгу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий российской телепередачи "100 к 1" Александр Гуревич после начала войны отказался сниматься на РосТВ и осудил нападение на Украину.