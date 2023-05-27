newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"

Мария Шевчук
Шоу
4 минуты
495
На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в 'Играх непокоренных' и программы 'Спаси конечность'

Нынешнюю программу празднования Дня Киева своим первым большим концертом во Дворце спорта открыла группа СКАЙ – одна из самых популярных рок-групп Украины, выступления которой всегда собирают полные залы, а большинство их песен стали настоящими рок-хитами.

Видео дня
На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"

Полностью заполненный Дворец спорта, сотни украинских военных – поклонников творчества группы среди посетителей, праздник красивой музыки, харизма и неуемная энергетика фронтмена группы Олега Собчука, военный симфонический оркестр и звездные дуэты, мощное световое шоу, создавшее неповторимый вайб, благотворительные сборы на добрые дела и предложение руки и сердца прямо на сцене – этим запомнится первое в 22-летней истории группы СКАЙ выступление на концертной площадке такого уровня.

На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"

Трехчасовое музыкальное шоу, прошедшее под слоганом "Помогаем – побеждаем!" получило название "Подаруй Світло" и состояло из трех частей. Программу открыл известный украинский DJ Smile с интро – собственным ремиксом на трек "Подаруй Світло".

На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"

В первом отделении концерта СКАЙ вместе с Ансамблем Вооруженных Сил Украины сыграл самые знаменитые песни группы – уже ставшие народными хиты: "Бест друг", "Тебе це може вбити", "Подаруй Світло", "Легковажна", "Струна", а также новые треки "Напролом" и ""Не відступати і Не здаватись".

На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"

Программу продолжили звездные дуэты. В акустическом отделении восьмитысячный Дворец спорта фанатов от дуэтного исполнения песен "Не Йди" со Златой Огневич, которая со сцены анонсировала большой сольный концерт в Октябрьском дворце 5 декабря, "Іграшкова зброя" с Арсеном Мирзояном и песни, которая стала настоящим хитом украинского TikTok "Іду на Січ", которая была спета в дуэте из SANNA и собрала более 2,6 миллиона просмотров. А с вокальной формацией "Пиккардийская Терция" СКАЙ исполнил песню "Знак Оклику".

На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"

Закрыл первый большой концерт СКАЙ во Дворце спорта рок-блок с любимыми хитами, среди которых "Go Go", "Ідеальна", "Вертаюсь з Перемогою" и рок-версией "Подаруй Світло", которая и дала название всему шоу.

На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"

Центральной благотворительной целью мероприятия стало собрание для проекта фонда "Вернись живым" и Национальной программы "Спаси конечность".

30 гривен с каждого проданного билета будут направлены на реабилитацию ветеранов через спорт и обеспечение национальной сборной Украины в Invictus Games – "Играх непокоренных" в Дюссельдорфе этой осенью. Украинские защитники и защитницы, получившие ранения и травмы во время боевых действий, представят нашу страну и войско на международных соревнованиях по адаптивным видам спорта для ветеранов. Руководитель ветеранского отдела фонда "Вернись живым" Тарас Ковалик и Владимир Турчин – руководитель проекта "Поддержи Непокоренных" со сцены поблагодарили группу и лично Олега Собчука за их "творчество, которое помогает военным". Сумма сборов будет обнародована на страницах группы СКАЙ в соцсетях после осуществления денежного перевода. Цель сбора – 10 000 000 грн, сборы продолжаются.

На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"

Кроме того, на концерте был осуществлен сбор на операции военным для Национальной программы "Спаси конечность", миссия которой – уменьшение инвалидизации украинцев, которая связана с травмами конечностей, полученных в результате войны. В апреле этого года фронтмен группы Олег Собчук стал послом программы "Спаси конечность". Средства в размере почти 800 000 гривен, полученные в благотворительном туре "Напролом", состоявшемся в 23-х городах Украины, также будут направлены на проведение операций для раненых военных. Автор программы Сергей Сошинский получил от Олега Собчука сертификат, удостоверяющий передачу средств.

На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"
На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"

Самым романтичным моментом концерта стало предложение руки и сердца от одного из поклонников СКАЙ, который прямо со сцены сделал предложение своей любимой и подарил огромный букет роз и обручальное кольцо. Она сказала "Да!", и на глазах тысяч произошло таинство зарождения новой украинской семьи.

Организатором концерта выступила продюсерская компания Star Label.

На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в "Играх непокоренных" и программы "Спаси конечность"