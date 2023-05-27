На концерте СКАЙ во Дворце спорта собрали средства для участия ветеранской сборной Украины в 'Играх непокоренных' и программы 'Спаси конечность'

Нынешнюю программу празднования Дня Киева своим первым большим концертом во Дворце спорта открыла группа СКАЙ – одна из самых популярных рок-групп Украины, выступления которой всегда собирают полные залы, а большинство их песен стали настоящими рок-хитами.

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Полностью заполненный Дворец спорта, сотни украинских военных – поклонников творчества группы среди посетителей, праздник красивой музыки, харизма и неуемная энергетика фронтмена группы Олега Собчука, военный симфонический оркестр и звездные дуэты, мощное световое шоу, создавшее неповторимый вайб, благотворительные сборы на добрые дела и предложение руки и сердца прямо на сцене – этим запомнится первое в 22-летней истории группы СКАЙ выступление на концертной площадке такого уровня.

Трехчасовое музыкальное шоу, прошедшее под слоганом "Помогаем – побеждаем!" получило название "Подаруй Світло" и состояло из трех частей. Программу открыл известный украинский DJ Smile с интро – собственным ремиксом на трек "Подаруй Світло".

В первом отделении концерта СКАЙ вместе с Ансамблем Вооруженных Сил Украины сыграл самые знаменитые песни группы – уже ставшие народными хиты: "Бест друг", "Тебе це може вбити", "Подаруй Світло", "Легковажна", "Струна", а также новые треки "Напролом" и ""Не відступати і Не здаватись".

Программу продолжили звездные дуэты. В акустическом отделении восьмитысячный Дворец спорта фанатов от дуэтного исполнения песен "Не Йди" со Златой Огневич, которая со сцены анонсировала большой сольный концерт в Октябрьском дворце 5 декабря, "Іграшкова зброя" с Арсеном Мирзояном и песни, которая стала настоящим хитом украинского TikTok "Іду на Січ", которая была спета в дуэте из SANNA и собрала более 2,6 миллиона просмотров. А с вокальной формацией "Пиккардийская Терция" СКАЙ исполнил песню "Знак Оклику".

Закрыл первый большой концерт СКАЙ во Дворце спорта рок-блок с любимыми хитами, среди которых "Go Go", "Ідеальна", "Вертаюсь з Перемогою" и рок-версией "Подаруй Світло", которая и дала название всему шоу.

Центральной благотворительной целью мероприятия стало собрание для проекта фонда "Вернись живым" и Национальной программы "Спаси конечность".

30 гривен с каждого проданного билета будут направлены на реабилитацию ветеранов через спорт и обеспечение национальной сборной Украины в Invictus Games – "Играх непокоренных" в Дюссельдорфе этой осенью. Украинские защитники и защитницы, получившие ранения и травмы во время боевых действий, представят нашу страну и войско на международных соревнованиях по адаптивным видам спорта для ветеранов. Руководитель ветеранского отдела фонда "Вернись живым" Тарас Ковалик и Владимир Турчин – руководитель проекта "Поддержи Непокоренных" со сцены поблагодарили группу и лично Олега Собчука за их "творчество, которое помогает военным". Сумма сборов будет обнародована на страницах группы СКАЙ в соцсетях после осуществления денежного перевода. Цель сбора – 10 000 000 грн, сборы продолжаются.

Кроме того, на концерте был осуществлен сбор на операции военным для Национальной программы "Спаси конечность", миссия которой – уменьшение инвалидизации украинцев, которая связана с травмами конечностей, полученных в результате войны. В апреле этого года фронтмен группы Олег Собчук стал послом программы "Спаси конечность". Средства в размере почти 800 000 гривен, полученные в благотворительном туре "Напролом", состоявшемся в 23-х городах Украины, также будут направлены на проведение операций для раненых военных. Автор программы Сергей Сошинский получил от Олега Собчука сертификат, удостоверяющий передачу средств.

Самым романтичным моментом концерта стало предложение руки и сердца от одного из поклонников СКАЙ, который прямо со сцены сделал предложение своей любимой и подарил огромный букет роз и обручальное кольцо. Она сказала "Да!", и на глазах тысяч произошло таинство зарождения новой украинской семьи.

Организатором концерта выступила продюсерская компания Star Label.