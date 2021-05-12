Мужчина нашел лягушку размером с младенца. Фото и видео

Житель Хониары (Соломоновы Острова), 35-летний владелец лесопилки Джимми Хьюго, нашел гигантскую лягушку размером с младенца. Ее вес составлял почти килограмм.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, Хьюго наткнулся на огромную амфибию – лягушку вида Cornufer guppyi, когда охотился на кабанов. Он признался, что никогда раньше не встречал подобных особей. Мужчина также показал кадры с земноводным, на которых видно его впечатляющие размеры (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Я не мог поверить в то, что обнаружил. Это самая большая лягушка, которую я когда-либо видел в своей жизни", – рассказал он репортерам.

Хьюго также отметил, что к моменту обнаружения лягушка уже была мертва, поэтому местные жители решили ее съесть.

"Мы все-таки съели ее, поскольку она уже умерла. Надеюсь, в следующий раз, когда мы увидим такую лягушку, она все еще будет жива, и мы сохраним ее в таком виде", – отметил мужчина.

Сornufer guppyi – одна из крупнейших лягушек в мире, обитающая от Новой Британии на архипелаге Бисмарка до Соломоновых островов. В последние годы популяция этого вида сокращается, но больше из-за вырубки леса и расширения поселений в их естественной среде обитания, чем из-за охоты на нее.

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