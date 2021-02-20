В США рыбак поймал странную рыбу с человеческими зубами. Фото

В США, в штате Флорида рыбак поймал странную полосатую рыбу с зубами, очень напоминающими человеческие.

Об этом пишет Lad Bible. В отличие от человека, во рту у рыбы было несколько рядов зубов, как у акулы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Это одно из самых странных существ, с которыми я встречался", – прокомментировал свой улов рыбак перед тем, как отпустить его обратно в океан.

На самом деле мужчина поймал представителя окунеобразных, официальное название которого – Archosargus probatocephalus (Кейпкодский карась). Они не являются редкостью в районе Персидского залива и атлантического побережья США.

Неофициально их называют Sheepshead – "овчарки". В Нью-Йорке есть даже залив под названием Sheepshead Bay.

Как объяснил журналистам мистер Лор – рыбак родом из Гонолулу на Гавайях, зубы необычной для рыб формы развились, чтобы легче разбивать ракушки, раковины моллюсков и крабов, которыми они питаются.

Зубы у этих рыб начинают расти, когда длина малька составляет всего 4,5 миллиметра, в течение жизни "овчарка" может достичь 76 см.

Интересно, что этих представителей фауны прозвали "крабами бедняков", потому что их легко поймать, а мясо на вкус напоминает крабовое.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что питон гигантских размеров стал причиной пробки на оживленной трассе. Движение остановилось, пока змея пыталась пересечь дорогу.

Инцидент произошел недалеко от популярного места отдыха в Эрли-Бич в Австралии. На место даже вызвали полицейских, чтобы те перенаправили транспортное движение.