Модель plus size стала 'Мисс Алабама': как выглядит Сара Милликен в реальной жизни и почему 23-летнюю женщину захейтили. Фото

В этом году победу в американском конкурсе красоты "Мисс Алабама" одержала 23-летняя модель plus size – Сара Милликен. После официального оглашения результатов на День благодарения она столкнулась с большим количеством хейта.

В течение последних восьми лет женщина дважды участвовала в соревновании, пока не добилась успеха, пишет Times Now. Однако поделившись радостной новостью в своем Instagram, критики начали активно обвинять Сару Милликен в "нездоровом" виде.

Основной причиной хейта стал вес модели. Недовольные комментаторы назвали участие 23-летней девушки в конкурсе красоты позором для всего штата: "Неужели такое считается привлекательным в Алабаме?".

По мнению одного из пользователей, победа модели plus size изменяет его начальную сущность, превратив в "конкурс психического здоровья".

"Участница с избыточным весом была коронована как "Мисс Алабама", а биологический мужчина – как "Мисс Мэриленд США". Такие решения несут ложные месседжи детям и способствуют развитию культуры нездорового образа жизни", – говорится в комментарии.

Несмотря на большое количество негатива, которое получает Сара Милликен, девушка гордится тем, что смогла достичь высокого результата. Признается, что начальной целью было попасть в топ-10 конкурса, это означало бы, что она стала лучше, чем была год назад, пишет The Irish Sun.

"Теперь я хочу разбить "стеклянные потолки", чтобы создать путь другим женщинам для осуществления собственных мечт - независимо от их форм или размеров", – сказала модель.

Обращаясь к злобным комментаторам, американка отметила, что каждый должен следить за тем, что пишет: "Даже то, что вы просто печатаете на экране, может произвести длительное впечатление на человека. Несмотря на то, что я не нахожусь в таком состоянии, вы можете заставить других людей делать с собой плохие вещи".

Поддерживая женщину, люди стали обнародовать сообщения, называя Сару Милликен "барышней с золотым сердцем", которая имеет прекрасный внешний вид и достаточно уверенности, чтобы носить титул "Мисс Алабама".

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