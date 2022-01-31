Многогранность юной девочки впечатляет: Vlada K о работе на телевидении и карьере певицы

Ей всего 10 лет, а она уже ведет свою авторскую программу на телевидении, поет и танцует. Юная франковчанка Vlada K рассказывает о том, как может дать фору любому взрослому артисту.

"Однажды у меня было выступление на одном из телеканалов и мне предложили работать телеведущей, я подумала почему бы и нет. И так была создана моя личная программа KIDS NEWS о самых ярких событиях мира музыки, кино, шоу-бизнеса. Кстати после Нового года выйдет новый сезон моего проекта", – рассказывает Vlada K

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Она ежедневно работает, практикует и приобретает навыки. У нее есть опыт ведения фестивалей, концертов и мероприятий.

"Вместе с Тимуром Мирошниченко я была ведущей праздничного фестиваля моды и таланта, новогодней программы на телеканале OBOZREVATEL "Рождественское Чудо". А еще была ведущей музыкального видео-проекта "Music Visual Awards" вместе с Олегом Серафином из группы "Rumberos". Кстати, с этим проектом мы попали в книгу рекордов Украины. Также, я была ведущей на радио NRJ и на моем ютуб-канале есть авторская мини-программа "Правда или Действие", где гостями были талантливые и известные люди Ивано-Франковска", – говорит юная певица.

Десятилетняя артистка не привыкла жаловаться, а ежедневно работает для достижения своей цели.

"Я не привыкла жаловаться, а привыкла много работать, ведь результат моей работы вдохновляет меня двигаться вперед к своей цели. Я понимаю, что иду в правильном направлении. Когда готовлюсь к определенному событию, труднее всего для меня это подготовка, нужно изучить много информации и все лично почувствовать и прожить, но, поверьте, это очень интересно", – раскрывает секреты Vlada.