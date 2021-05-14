Мишель Андраде выпустила песню на украинском языке

Певица Мишель Андраде вслед за своим латиноамериканским хитом, звучащим в новом мини-альбоме, выпустила песню Échale на украинском языке. В ней она показала свою украинскую душу.

В своем Instagram она отметила, что новая версия пропитана влюбленностью (чтобы послушать, проскролльте до конца страницы). "Хочется летать, мечтать, танцевать и любить как в первый и в последний раз", – написала певица.

"Когда переводишь песню на другой язык, важно сохранить ее изначальный вайб и при этом добавить совершенно новых красок. И в Échale нам с Потапом это удалось", – отметила Мишель.

Коротко о знаменитости:

Мишель Андраде – певица и телеведущая боливийского происхождения. Поет на испанском, украинском, русском, английском и португальском языках.

В 2013 году приняла участие в шоу "X-Фактор", где ее заметил продюсер Потап. Впервые на большой сцене выступила 2 октября 2014 года вместе с группой Mozgi.

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