Мик Джаггер прокомментировал слухи об интимных отношениях с мамой Джастина Трюдо

Во время концерта известной группы "The Rolling Stones" в Ванкувере, рок-музыкант Мик Джаггер случайно возобновил давние слухи о своем романе с мамой канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Исполнитель отметил, что все члены семьи политика всегда являлись ценителями их творчества, чем вызвал бурную реакцию аудитории.

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Сплетни об их отношениях появились из-за американского государственного деятеля Дональда Трампа, обвинившего Маргарет Трюдо в тайных связях с вокалистом, пишет Daily Mail. Англичанин опровергает все слухи, уверяя, что они никогда не были ближе, чем артист и поклонница.

В ходе концерта в Ванкувере на стадионе BC Place Мик Джаггер ненадолго прервал исполнение хитов группы, чтобы произнести несколько слов фанатам, вызвавшим неожиданную реакцию.

"Мы любим вашего мистера Трюдо, – сказал артист, – я имею в виду, что члены его семьи всегда были такими большими поклонниками нашей группы".

Вокалист "The Rolling Stones" был озадачен бурными аплодисментами и свистом, которые вызвала его речь в аудитории. Большинство ценителей рок-музыки восприняли эти реплики как намек на давние сплетни об отношениях с Маргарет.

Бывшая пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что впервые услышала эти разговоры от Дональда Трампа. По ее словам, во время одного из полетов на Air Force One, государственный деятель рассказал, что мать Джастина Трюдо имела сексуальные отношения со всеми участниками группы, увидев его лицо в новостях.

Предположения о существовании тайного романа возникли после того, как канадская активистка посетила частный концерт "The Rolling Stones" в день празднования 6-й годовщины бракосочетания. Она провела вечер в компании музыкантов, что спровоцировало множество слухов.

"Это просто неправда, понимаете? Она только пришла на двухвечерний концерт, чтобы хорошо провести время, – опроверг сплетни фронтмен группы, – я имею в виду, что она просто хотела посмотреть шоу, и на этом все закончилось".

Ранее OBOZ.UA писал, что Мик Джаггер на 80-м году жизни обручился с 36-летней балериной.

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