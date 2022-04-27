LOBODA стала первым украинским артистом, достигшим 1,5 млрд просмотров суммарно на YouTube

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая долгие годы жила и строила карьеру в России, стала первым украинским артистом, достигшим суммарного количества просмотров в размере более 1,5 миллиарда на платформе YouTube.

Согласно данным на канале Лободы, на сегодня звезда суммарно набрала 1 503 012 649 просмотров на всех своих видео.

Сейчас певица активно участвует в волонтерской деятельности, помогая своей аудитории не только получать правдивые факты о войне в Украине, а ежедневно реализует адресную помощь пострадавшим украинским семьям и детям.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Лобода передала территориальной обороне Борисполя автомобиль для перевозки раненых с линии фронта. Кроме того, звезда перечислила более 1,5 миллионов гривен на бронежилеты и турникеты для воинов.