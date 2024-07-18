Жвачки Love is... – история настоящей любви. Как выглядели первые зарисовки хита 90-х

Жвачки Love is... были хитом 90-х годов, но мало кто знает, что история их создания уходит еще в 1960-е годы. История любви Ким Гроу и Роберто Кесали сопровождалась милыми почти ежедневными зарисовками, на которых женщина рисовала пару и писала любовные послания.

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Как рассказывает маркетолог Николай Мойсеюк в Instagram, она делала карикатуры на бумажной салфетке и делала миниатюры из семейной жизни. Самым интересным в этой традиции было то, что Кесал мог найти эти послания в неожиданных местах: под подушкой, в кармане пиджака, в бардачке автомобиля, на работе и т.д.

На официальном сайте Love is... отмечено, что первой подобной картинкой Ким Гроу была маленькая девочка-миниатюра самой Гроу, изображенная на открытке, которую женщина прислала любимому во время горнолыжной прогулки.

"Роберто так любил ее работы, что начал заниматься продюсированием ее рисунков. Сначала комиксы Ким появились в газетах, потом на сувенирной продукции, но всемирную славу им принесли те же знаменитые жевательные резинки под названием Love is...", – объяснил Мойсеюк.

В браке пара родила двоих детей и после этого их жизнь перевернулась с ног на голову, потому что Роберто Кесали заболел раком. В 1975 году он проиграл борьбу с болезнью. Роберто было всего 31 год.

Из-за трагической смерти любимого Ким Гроу передала авторские права на создание следующих картинок для вкладышей к жвачке Love is... британскому иллюстратору Билли Эспри. По всей видимости, когда разработкой новых эпизодов занималась Гроу, ее парочка обычно не имела одежды, но после 1975 года именно Эспри впервые ее одел.

В возрасте 55 года от рака умерла также Ким, а семейным бизнесом занялся старший сын, благодаря которому компания "Minikim" существует до сих пор.

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