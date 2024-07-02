Вместо волос – парик, а на запястье – компьютер: как в 1987 году представляли человека будущего. Видео

В XX веке люди грезили будущим: кто-то утверждал, что мы уже давно переселимся на Марс, а кто-то – что будем передвигаться летучими автомобилями. Однако реальность оказалась совсем иной, и хотя значительный технологический скачок все же произошел в 1990-2020-х годах, современность все равно не соответствует тому, что прогнозировали в 1987 году.

Видео дня

Видео того времени, которое опубликовал в YouTube BBC Archive, показывает, как общество представляло "человека завтрашнего дня". Еще с 1965 года общественность думала, что вместо привычных волос – все будут выбривать головы и носить стильные парики, а одежда будет состоять из пластика и бумаги.

Часть правды в этом есть, ведь почти вся одежда в масс-маркетах создана из полиэстера, который, в свою очередь, изготовляют из пластика.

"Никаких волос, нейлоновый парик, быстрое протирание влажной тряпкой – и ваша голова как новенькая. Вы замечаете рубашку без воротника, но она сделана из бумаги, как раз для того, чтобы записывать телефонные номера, собственно, вы могли бы делать заметки на всем теле. Пиджак и юбка из пластика, такого материала, которым еще недавно накрывали кухонные столы", – утверждал в 1965 году телеведущий Раймонд Бакстер.

В следующем кадре появляется ведущая Мэгги Филбин с января 1987 года и увиденное, что прогнозировали люди с 1965 года, заставило ее смеяться.

"А как же все эти достижения науки и техники? Мы хоть что-то сделали правильно? Дело в том, что "девушка завтрашнего дня" появилась и исчезла очень быстро. Вскоре после того, как мы сделали это предсказание, бумажная одежда появилась в продаже, и она была довольно дешевой, чтобы ее раздавали бесплатно вместе с пачками мыльного порошка. Но она была не очень удобна. Мало того, что она очень легко мялась и рвалась, но если вы имели склонность к потоотделению, она превращалась в папье-маше под мышками. В целом, пластик и бумага были кратковременной модой, хотя в некоторых сферах одноразовые вещи стали незаменимыми, например, в театрах, больницах", – отметила телеведущая.

Раскритиковав мечты общества 22-летней давности, Филбин предложила свое видение будущего. В качестве примера ведущая выбрала среднестатистического офисного работника в деловом костюме. Как он объясняет, его одежда химически обработана специальными веществами, которые реагируют на температуру: "Она поглощает тепло, когда вам жарко, охлаждая вас, и снова отдает его, когда вам холодно, так что вы поддерживаете постоянную температуру".

Человек будущего, по мнению общества того времени, носит в карманах банковские смарт-карты и голограммы членов семьи. А вот ключей с собой никто не имеет. Проблему их постоянной потери решили, используя данные отпечатков пальцев. Эта идея действительно воплотилась в жизнь в современном мире, но с несколько иным подходом. В настоящее время биометрика может разблокировать телефоны, кодировать документы и только в крайнем случае – быть ключем для дверей.

Если бы все, что считали вполне реальным в будущем, уже сбылось, то люди были бы здоровыми, а продолжительность жизни увеличилась. "Крошечный биосенсор под языком анализирует химические изменения в моей слюне и передает любые изменения, о которых я должен знать, на мой галстук, который меняет цвет, чтобы я мог перехватить большинство болезней до того, как они станут проблемой", – отметил герой.

Отчасти даже это "изобретение" стало реальностью. Современные смарт-часы умеют измерять большое количество жизненно необходимых показателей.

К слову, умные часы также предусматривало общество в 1987 году. Герой утверждает, что с его помощью можно беспроблемно звонить и узнавать информацию из любого уголка мира. Телефоны в будущем не нужны – для этого есть часы и большой ручной принтер, который сразу же печатает полученное сообщение.

Предусматривали 37 лет назад также очки виртуальной реальности, но назвали их примитивно – 3D-телевизор. "Я могу отгородиться от мира на те короткие моменты, когда я все еще застреваю в системах общественного транспорта", – отметил мужчина.

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