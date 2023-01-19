В РФ возбудили дело против 19-летнего диджея, который на Новый год вместо поздравления Путина включил песню Потапа и Насти

В России против 19-летнего диджея одного из баров Новомосковска (Тульская обалсть) составили административный протокол о "дискредитации" армии РФ. Причиной возбуждения дела стало то, что в новогоднюю ночь парень вместо поздравления президента-диктатора Владимира Путина включил песню украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских.

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Протокол составили после жалобы одного из посетителей вечеринки в баре "Флагман". Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

Какой именно трек "Потапа и Насти" включил диджей – неизвестно. Однако это так сильно возмутило посетителя, что в бар спустя несколько дней нагрянул наряд полиции.

"Я точно не знаю, кто работал в новогоднюю ночь, но об этом инциденте я слышала, да. Какая именно песня играла, тоже не знаю. Приходили полицейские. Вся информация есть у руководства, они будут позже", – дала комментарий журналистам сотрудница заведения.

Дело против молодого человека возбудили 18 января. Вероятно, "непатриотичному" россиянину грозит тюрьма.

Как писал OBOZREVATEL, ранее детям школах страны-агрессора выдали длинный перечень "запрещенных" артистов, музыку которых нельзя использовать на мероприятиях.

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