В Полтаве икона Божией Матери проявилась на стене здания, которое снесли: образ решили оставить

В Полтаве на стене одного из зданий бывшего рынка "Великотриновка", который демонтируют, проступила икона Божией Матери. Владелец помещения перед сносом зарисовал икону, чтобы ее не было видно, но образ Богородицы проступил под влиянием погодных условий.

По словам жителя Полтавы, депутата Киевского районного совета Вадима Сороки, у подрядчиков не поднялась рука, чтобы снести икону. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в канун Пасхи.

"Интересный факт. Владелец помещения Максим перед тем, как его оставить зарисовал икону, чтобы не было ее видно, а она все равно проявилась под влиянием погоды, дождей", – говорится в сообщении.

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В свою очередь местные СМИ сообщили, что представители компании-подрядчика "Стандарт Строй" решили сохранить святой образ. В частности, икону планируют отделить от стены и соединить с будущим жилищным комплексом.

"Такое решение принято ввиду того, что владельцы компании являются христианами, поэтому разрушение Святого образа было бы грехом и не предвещало в будущем ничего хорошего для домов на этом месте", – отметили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове, находившемся под обстрелами российских оккупантов, замирили иконы. Чудо произошло в храме великомученицы Екатерины.