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Умер самый большой в мире крокодил, которого содержали в неволе: как он выглядел

Анастасия Какун
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1 минута
1,6 т.
Умер самый большой в мире крокодил, которого содержали в неволе: как он выглядел

В Австралии умер самый большой в мире крокодил – Кассиус, проживавший в неволе в заповеднике дикой природы у побережья штата Квинсленд Marineland Melanesia Crocodile Habitat. На его территорию рептилия попала в 1980-е годы.

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Как сообщает BBC, длина тела пресмыкающегося составляла около 5,5 метра, а вес – почти одну тонну. В 2011 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой крокодил, которого содержат в неволе.

Умер самый большой в мире крокодил, которого содержали в неволе: как он выглядел

На сайте заповедника отметили, что очень расстроены потерей Кассиуса, ведь он успел стать "полноценным членом их семьи". Работники Marineland Melanesia Crocodile Habitat отметили: рептилия прожила не менее 110 лет, что невероятно много для его вида.

Прежде чем попасть на территорию заповедника, Кассиус жил в дикой природе. Он часто охотился на скот местных жителей и атаковал лодки. В 1987 году владелец Marineland Melanesia Crocodile Habitat Джордж Крэйг выкупил крокодила. Как отметили работники, мужчина стал его "лучшим другом".

Умер самый большой в мире крокодил, которого содержали в неволе: как он выглядел

Представители заповедника добавили, что состояние Кассиуса начало заметно ухудшаться после того, как Крейг переехал в другой город. Пресмыкающийся начал сильно болеть и вскоре умер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на популярном курорте Таиланда поймали крокодила длиной 2,4 метра.

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