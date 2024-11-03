Умер самый большой в мире крокодил, которого содержали в неволе: как он выглядел

В Австралии умер самый большой в мире крокодил – Кассиус, проживавший в неволе в заповеднике дикой природы у побережья штата Квинсленд Marineland Melanesia Crocodile Habitat. На его территорию рептилия попала в 1980-е годы.

Видео дня

Как сообщает BBC, длина тела пресмыкающегося составляла около 5,5 метра, а вес – почти одну тонну. В 2011 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой крокодил, которого содержат в неволе.

На сайте заповедника отметили, что очень расстроены потерей Кассиуса, ведь он успел стать "полноценным членом их семьи". Работники Marineland Melanesia Crocodile Habitat отметили: рептилия прожила не менее 110 лет, что невероятно много для его вида.

Прежде чем попасть на территорию заповедника, Кассиус жил в дикой природе. Он часто охотился на скот местных жителей и атаковал лодки. В 1987 году владелец Marineland Melanesia Crocodile Habitat Джордж Крэйг выкупил крокодила. Как отметили работники, мужчина стал его "лучшим другом".

Представители заповедника добавили, что состояние Кассиуса начало заметно ухудшаться после того, как Крейг переехал в другой город. Пресмыкающийся начал сильно болеть и вскоре умер.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на популярном курорте Таиланда поймали крокодила длиной 2,4 метра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!