На популярном курорте Таиланда поймали крокодила длиной 2,4 метра. Фото

В Таиланде, близ популярного курорта, поймали крокодила длиной 2,4 метра. И хотя это не очень большая рептилия, все же эксперты удивляются, как морской хищник оказался в пресноводном пруду.

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Крокодил держал в страхе местных жителей в районе Таланг на Пхукете с 31 июля, когда его заметили в большом ставке в деревне Бан-Пара. Ведь до сих пор здесь никогда не видели таких животных, пишет The Nation.

Рептилию длиной 2,44 метра изъяли из сельского пруда командой из Управления рыбного хозяйства Пхукета и экспертом Центра обучения отлова крокодилов на ферме Панья. По их словам, животному, оказавшемуся самкой, примерно семь лет и весит он около 70 килограммов.

По словам главного рыболовного офицера Пхукета Праюта Ратанавана, крокодил некоторое время будет храниться в Центре исследований и развития прибрежного рыболовства, пока его владелец не появится. А если никто не будет претендовать на право собственности, рептилия будет изъята Департаментом рыбного хозяйства.

Хотя за последнее время в Таиланде не было сообщений о том, чтобы крокодилы нападали или убивали людей, тайцы всегда боялись рептилий и требовали их уничтожить, если видели в природных водных ресурсах.

По словам исследователей, в Таиланде страх перед крокодилами привел к их уничтожению из природных сред. Однако должен быть баланс в природе. Теперь в Таиланде нет хищников, которые могли бы контролировать наплыв чужеродной рыбы, такой как тиляпия.

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