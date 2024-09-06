УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

На популярном курорте Таиланда поймали крокодила длиной 2,4 метра. Фото

Инна Василюк
Наука
1 минута
222
На популярном курорте Таиланда поймали крокодила длиной 2,4 метра. Фото

В Таиланде, близ популярного курорта, поймали крокодила длиной 2,4 метра. И хотя это не очень большая рептилия, все же эксперты удивляются, как морской хищник оказался в пресноводном пруду.

Видео дня

Крокодил держал в страхе местных жителей в районе Таланг на Пхукете с 31 июля, когда его заметили в большом ставке в деревне Бан-Пара. Ведь до сих пор здесь никогда не видели таких животных, пишет The Nation.

На популярном курорте Таиланда поймали крокодила длиной 2,4 метра. Фото

Рептилию длиной 2,44 метра изъяли из сельского пруда командой из Управления рыбного хозяйства Пхукета и экспертом Центра обучения отлова крокодилов на ферме Панья. По их словам, животному, оказавшемуся самкой, примерно семь лет и весит он около 70 килограммов.

По словам главного рыболовного офицера Пхукета Праюта Ратанавана, крокодил некоторое время будет храниться в Центре исследований и развития прибрежного рыболовства, пока его владелец не появится. А если никто не будет претендовать на право собственности, рептилия будет изъята Департаментом рыбного хозяйства.

На популярном курорте Таиланда поймали крокодила длиной 2,4 метра. Фото

Хотя за последнее время в Таиланде не было сообщений о том, чтобы крокодилы нападали или убивали людей, тайцы всегда боялись рептилий и требовали их уничтожить, если видели в природных водных ресурсах.

По словам исследователей, в Таиланде страх перед крокодилами привел к их уничтожению из природных сред. Однако должен быть баланс в природе. Теперь в Таиланде нет хищников, которые могли бы контролировать наплыв чужеродной рыбы, такой как тиляпия.

Ранее OBOZ.UA писал, как лечит общение с животными: 4 интересных факта о зоотерапии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!