Ученые назвали неожиданную причину, почему у большинства женщин месячные начинаются в четверг или пятницу

В обществе часто бытуют гипотезы, что менструация может синхронизироваться либо с фазой Луны, либо с циклом другой сожительницы. Все они ложны, но появилось новое исследование американских ученых относительно начала менструации, которая чаще всего выпадает на четверг и пятницу.

Видео дня

Между тем наименьшее количество новых циклов во вторник. Об этом наблюдении в TikTok рассказал эксперт по фертильности Стивен Палтер. Также оказалось, что это никак не связано с фазами луны. В исследовании говорилось, что такая особенность у тех женщин, которые имеют 27-29-дневный менструальный цикл.

"Новое исследование, опубликованное на основе анализа более 300 000 менструальных циклов, показывает, что у большинства людей циклы начинаются в четверг или пятницу. На самом деле это вообще не связано с полной луной", – рассказал Палтер.

Эксперт пояснил, что на день начала нового менструального цикла влияет режим сна, питание и стресс. Вторник получил свой статус "дня с наименьшим количеством менструаций" из-за несколько экстремальных условий жизни и увеличения количества стресса в начале недели, связанного с работой. В то время как четверг и пятница чаще всего "выпадает" из-за приближающихся выходных.

Предыдущие исследования показали, что повышенный стресс, тем более спровоцированный недостатком сна, может повлечь за собой повышение уровня гормона кортизола, который препятствует репродуктивным гормонам, определяющим, когда наступает менструация, пояснили в Daily Mail.

С фазой Луны менструация никак не связана, хотя оба цикла в среднем имеют 28 дней. Впрочем, гипотеза с самыми "популярными" днями недели не работает на женщинах с длиной цикла до 27 дней.

Ранее OBOZ.UA писал, как бороться с песнями, на несколько часов застревающими в голове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!