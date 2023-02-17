Топовые каналы группы Warner Bros. Discovery станут доступны абонентам Volia

Один из крупнейших поставщиков телеконтента Украины – компания Volia – с 1 марта 2023 года добавляет всемирно известные каналы группы Warner Bros. Discovery в свою сеть. Невероятные научные телепрограммы, трансляции матчей "Большого шлема", документальные фильмы о жизни диких животных, интригующие расследования, кулинарные программы станут доступны в сети Volia. В частности, абоненты, в зависимости от тарифов и технологии подключения, без доплат получат доступ к каналам Discovery, Discovery Science, Animal Planet, Investigation Discovery, TLC, Eurosport 1 и Eurosport 2. Новые каналы войдут почти во все тарифные планы компании.

"Мы приложили много усилий для того, чтобы в столь тяжелое время каналы Warner Bros. Discovery стали доступны в нашей сети. Контент этой компании чрезвычайно популярен в Украине и во всем мире. Каналы Warner Bros. Discovery предлагают всемирно известные тайтлы, которые порадуют любого зрителя: "Золотая лихорадка", "Охотники за старьем", "Махинаторы", "Бос на кухне: Незабываемая еда", "Кошмары по соседству", "Загадки планеты Земля", "Непонятные материалы NASA", "Речные монстры" и многие другие. Так что мы уверены, что наши абоненты смогут удовлетворить все свои потребности в контенте благодаря исчерпывающему ассортименту, который предлагают каналы Warner Bros. Discovery", – прокомментировали событие в компании Volia.

Какие каналы предлагает Discovery и что интересного на них можно посмотреть?

Познавай всю широту и невероятность нашего мира вместе с научно-популярным телеканалом Discovery. Смотри реалити-шоу со звездными ведущими, которые расскажут о тайнах расследования, автомобилях мечты и экзотических профессиях. Исследования, экспертные мнения, интересный взгляд на исторические события, съемки в самых отдаленных уголках планеты – Discovery подарит новые знания и впечатления для детей и взрослых. Здесь вы найдете документальные фильмы, которые будет интересно просмотреть всей семьей.

Любите готовить, путешествовать или следите за современным миром моды? Тогда канал TLC – для вас. Здесь вы можете наблюдать за реальной жизнью звезд, получать опыт по личным историям и видеть, как другие строят свое семейное счастье. TLC – это смелый и откровенный женский развлекательный канал. Самая популярная свадебная франшиза Оденься до свадьбы, шоу об отношениях Виза невесты. Виза жениха, шоу о трансформации и реалити, включая Врач "Прыщик", Спасите мою кожу и многое другое – все то, что будет доступно 24/7 абонентам Volia.

Всегда интересовались вопросом: кто подставил кролика Роджера? Тогда вам на Investigation Discovery. Лучшие детективные загадки и расследования. Хотите узнать больше о мировых преступниках, чтобы обезопасить себя? Телеканал о криминалистике расскажет о загадочных убийствах, таинственных исчезновениях и других преступлениях. И все это – на основе реальных событий и архивных материалов.

Те, кто интересуются наукой, будут в восторге от Discovery Science. Невероятные факты о космосе, технологиях, геологии и животном мире. Все это вы найдете на канале. Учите мир вместе с Discovery Science с легкостью и восторгом!

Любите наблюдать, как грациозный леопард охотится за антилопой на фоне потрясающих видов африканской прерии? Тогда Animal Planet – это абсолютный must watch для вас. Крупнейшие животные мира в непосредственной среде их обитания, в самом высоком разрешении! Погружение в глубины мирового океана и покорение самых высоких точек нашей планеты – мир становится ближе вместе с Animal Planet.

Если вы фанат спорта, то каналы Eurosport 1 и Eurosport 2 найдут спортивную трансляцию, которая вам нравится. Самые масштабные спортивные события мира теперь у вас дома. Олимпийские игры, турниры "Большого шлема" по теннису, велогонки "Тур де Франс" и автогонки "24 часа Ле-Мана"… а может вам нравится медитативный керлинг или утонченный снукер? Eurosport – это около 3000 часов прямых спортивных трансляций в год и множество разнообразных программ собственного производства!

Так что ждите с 1 марта в тарифах Volia каналы Warner Bros. Discovery – и смотрите лучший мировой телеконтент!