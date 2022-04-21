Стивен Кинг поделился рецептом лосося на ужин и нарвался на критику: это будет кратчайшая история ужасов

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг поделился рецептом запеченного лосося и получил шквал критики, в частности от актрисы и режиссера Патрисии Аркетт и телеведущей Стефани Рухл. Женщины наголову раскритиковали кулинарные советы писателя, а один из фанов назвал рецепт "кратчайшей историей ужасов".

Все началось с того, что Кинг в своем Twitter написал простой рецепт для приготовления ужина из лосося. Он предложил завернуть рыбу во влажные бумажные полотенца и запечь в микроволновке.

"Ужин: купите хорошее филе лосося в супермаркете, не очень большое. Добавьте немного оливкового масла и лимонного сока. Заверните его во влажные бумажные полотенца. Поставьте его в микроволновку примерно на 3 минуты", – говорится в твите.

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На такой совет отреагировала Аркетт, указав, что в бумажных полотенцах содержатся два химических вещества, а именно – хлор и формальдегид, поэтому вариант приготовления рыбы опасен. Рухл в свою очередь добавила, что запах рыбы, который останется в микроволновке, будет просто ужасающим.

"Я говорю это как поклонница, который едва может смотреть трейлер или видеть обложку книги с вашим именем, не испугавшись", – пошутила ведущая.

Кинг не растерялся и ответил на критику просто: "не отказывайтесь, пока не попробуете".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что писатель Стивен Кинг публично поддержал Украину. Свою позицию он показал на фото, где сфотографирован в футболке с принтом в сине-желтых цветах.