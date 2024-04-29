Стал отцом 180 детей. Как выглядит 'самый плодотворный мужчина' Великобритании и почему его постоянно хейтят

52-летний Джо Донор, фамилия которого не разглашается, последние 13 лет помогает парам рождать детей, благодаря чему у него уже 180 биологических потомков. Но, несмотря на свое благородное дело, "самого плодотворного отца" Великобритании окружило немалое количество хейтеров, считающих, что тот стал донором только ради своей выгоды.

Род занятия Джо "забрал" у мужчины возможность иметь любовные отношения. Как пишет Metro, он является донором спермы, и не получает от этого такого большого удовольствия, как предполагают хейтеры.

"Ты всегда должен быть готов, если у женщины вдруг овуляция – [нет] времени на романтику. Может быть достаточно одиноко. Я отказался от своей собственной любовной жизни, чтобы помочь другим таким бескорыстным способом, и даже в тех редких случаях, когда есть короткий половой акт, я даже не получаю поцелуя или объятий", – прокомментировал Джо.

Он рассказал, что его беспричинно ненавидят, ведь считают его работу и райским, и чем-то противным одновременно.

"Никто никогда не обвиняет людей в донорстве крови ради апельсинового сока, футболок и публичных лести. Тогда почему они меня донимают? Я подозреваю, что те читатели, которые наиболее критически относятся ко мне, являются теми, кто тайно наиболее хочет поменяться со мной местами", – заметил мужчина.

В частности, он объяснил, что такое благотворительное дело ему не приносит денег, а наоборот даже делает невозможным нормальную работу.

"Поскольку я посвятил свою жизнь моей особой форме благотворительности, мне приходится жить путем продажи "желтых наклеек". Количество времени, которое тратится на донорство спермы, делает невозможным труд с 9 до 5 часов. Мои затраты на дорогу иногда возмещают, иногда нет", – объяснил Джо.

Однако, несмотря на сложности, он любит свою жизнь и чувствует себя счастливым. Мужчина признается, что считает собственный приобретенный опыт лучше денег.

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