Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

Креативный модельер Энтони Рубио решил повторить успех балла Института костюмов Met Gala, перенеся престижное мероприятие в мир четырехлапых любимцев. Дизайнер назвал событие Pet Gala и повторил для собак изысканные образы.

В этом году Pet Gala впервые прошел в Музее собак. Гости были приглашены на показ мод и ужин. Благотворительная акция имела целью сбор средств для музея, демонстрирующего искусство, посвященное собакам, пишет The Hollywood Reporter.

На гала-концерте можно было увидеть 12 животных, одетых в модную одежду, вдохновленную дресс-кодом Met Gala 2024 под названием "The Garden of Time. Собаки позировали на красной дорожке вместе с моделями в похожих костюмах – они держали зверушек останавливаясь, чтобы позировать перед камерами на фоне разных цветов.

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