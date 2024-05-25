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Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

Карина Вишнякова
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2 минуты
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Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

Креативный модельер Энтони Рубио решил повторить успех балла Института костюмов Met Gala, перенеся престижное мероприятие в мир четырехлапых любимцев. Дизайнер назвал событие Pet Gala и повторил для собак изысканные образы.

В этом году Pet Gala впервые прошел в Музее собак. Гости были приглашены на показ мод и ужин. Благотворительная акция имела целью сбор средств для музея, демонстрирующего искусство, посвященное собакам, пишет The Hollywood Reporter.

На гала-концерте можно было увидеть 12 животных, одетых в модную одежду, вдохновленную дресс-кодом Met Gala 2024 под названием "The Garden of Time. Собаки позировали на красной дорожке вместе с моделями в похожих костюмах – они держали зверушек останавливаясь, чтобы позировать перед камерами на фоне разных цветов.

Дженнифер Лопес

Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

Шакира

Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

Гейл Кинг

Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

Карди Би

Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

Эд Ширан

Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

Бед Банни

Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

Ники Минаж

Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

Джиджи Хадид

Собаки повторили образы звезд Met Gala 2024. Подборка фото, которые поднимут вам настроение

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