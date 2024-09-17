'Океан Эльзы' выпустил эмоциональную песню 'Мукачево': Вакарчук объяснил, почему она особенная. Видео

Известная украинская рок-группа "Океан Эльзы" выпустила новую эмоциональную песню "Мукачево", которая является синглом их будущего 10-го альбома. По словам вокалиста Святослава Вакарчука, особенность композиции состоит в том, что в ней раскрыты важнейшие этапы его жизни.

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Клипом к песне стало анимационное видео с мужчиной, прототипом которого стал солист группы. Он, кстати, провел детство именно в Мукачево, а затем переехал во Львов. Новую работу артисты опубликовали на официальном Youtube-канале, призывая поклонников не просто услышать, но и почувствовать трек.

"Мукачево" – очень дорогая и, без преувеличения, особая песня для меня. Она о границе между "быть" и "казаться", между чужой выдумкой и твоей реальностью, между тем, каким тебя рисуют другие и тем, кем ты, на самом деле, был и есть", – описал лидер группы сингл.

Святослав Вакарчук признался, что трек был написан на том жизненном этапе, когда он окончательно понял, кем является на самом деле. Автор посвятил композицию поколению неравнодушных.

"И хотя эта песня звучит как автобиографическая, она – обо всех нас. Слушая ее, каждый может найти себя, вспомнить или осознать свои "Мукачево", "Львов" или "Подол". У каждого из нас есть разочарование, потери, достижения и победы. Есть собственное "я". Но фокус в том, что некоторые люди знают, кем они являются, некоторые – ищут и не могут найти этот ответ, а некоторые вообще не задумываются над этим… Для меня всегда было важно знать, кто я. И об этом моя новая песня", – отметил певец.

Трек уже пришелся по душе украинцам, которые восхищаються его мощным смыслом:

"Очень мощная и своевременная песня о ценностях! Спасибо Святославу и команде!"

"Это гораздо больше, чем просто песня! Спасибо, Океан за верность и любовь!"

"Очень сильно! Слушаю и плачу! Понятны моей душе каждая строчка, каждое слово и каждая буква".

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