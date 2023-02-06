''Нісенітниця'' и ''філіжанка'': сеть рассмешило видео, на котором американка пытается произнести ''сложные'' украинские слова

Слова "паляниця", "нісенітниця" и "Укрзалізниця" за время полномасштабной войны стали популярным мемом и своеобразным тестом на проверку национальности, ведь никому кроме украинцев не удается произнести их. Казалось бы, что сложного? Но иностранцы в поте лица пытаются прочитать непростые для них транскрипции, стараясь повторить их. Удается это крайне редко.

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Именно поэтому в TikTok среди европейцев и американцев набирает популярности тренд, суть которого – повторить "сложные" украинские слова. К нему присоединилась гражданка США Бетони, которой помогала справиться с заданием украинка Анна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидно, девушки дружат. Вместе они ведут свой TikTok-аккаунт, рассказывая подписчикам о различиях английского и украинского языков.

Так, в новом ролике Бетони пытается произнести: "нісенітниця", "Укрзалізниця", "духмяний", "непереливки", "теревенити" и "філіжанка". Американка старательно выговаривает каждый звук и даже имеет маленькие успехи в этом деле.

Впрочем, урок украинского языка выдался Бетони довольно сложным. В конце она призналась, что это было "so hard" (очень тяжело).

Однако интернет-пользователям понравилось наблюдать за стараниями американки. Меньше чем за сутки видео набрало около 70 тысяч просмотров (на момент написания новости). Комментаторы пишут под публикацией: "Очень милая девушка", "Теперь я понимаю, как звучу для носителей английского языка, но она молодец, старается", "Как отдельный вид искусства", "За этим можно наблюдать вечно".

Ранее OBOZREVATEL писал о звездах, которые после полномасштабного вторжения перешли на украинский язык. Некоторые из них приложили огромные усилия, ведь учили в школе русский.

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