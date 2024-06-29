Несокрушимые и сильные: в Киеве состоялся финал Международного проекта MRS Ukraine International 2024

Пятый юбилейный проект для успешных женщин в этом году имел большую благотворительную миссию – собрать средства для ВСУ, отметить военных героинь – медиков Главного военного госпиталя Министерства Обороны Украины и избрать представительницу Украины для международной арены в США.

Видео дня

Победительницей проекта стала невероятная Ольга Компаниец, которая уже летом этого года примет участие в финале конкурса Mrs International и будет представлять честь, достоинство и мужество нашей страны.

Напомним, что проект MRS Ukraine International не только о красоте, но и об успехе, значимости для страны и активной общественной позиции женщины.

Все участники получили долгожданные короны и подарки от партнеров!

Оценивали конкурсанток: национальный директор проекта Яна Луцка; архитектор-дизайнер и общественный деятель Виктория Файнблат; актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев; поэт, композитор и общественный деятель Евгений Рыбчинский; телеведущий Анатолий Анатолич; шоумен Вячеслав Соломко; заслуженная журналистка Украины Марина Кинах.

Ведущие мероприятия: Григорий Решетник и Наташа Денисенко.

Среди почетных гостей мероприятия были представители бизнеса, военные, журналисты, артисты, теле- и радиоведущие.

Музыкальным украшением праздника стали: Тина Кароль, Злата Огневич и группа Kazka.