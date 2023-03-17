''Мечтали об оригинальном гендер-пати'': воин ВСУ на фронте узнал пол своего будущего ребенка необычным способом. Видео

Сеть до слез растрогало видео, на котором украинский защитник прямо на фронте узнал пол своего будущего ребенка необычным способом. Боец ВСУ признался, что он и супруга мечтали об оригинальном гендер-пати, однако служба и война несколько изменили их планы. Впрочем, хотя пара и была на расстоянии, уникальности их гендер-пати точно не отнимать.

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Соответствующее видео военный разместил у себя в TikTok. Там оно стало вирусным, собрав меньше чем за сутки около 640 тысяч просмотров и 80 тысяч лайков (на момент написания новости).

Ролик начинается с текстового объяснения: "Когда с женой мечтали об оригинальном гендер-пати, но ты военный".

Далее на обнародованных кадрах можно увидеть, как беременная украинка дома, украсив комнату шариками, узнает пол будущего ребенка, высыпая на белый ватман блестки голубого и розового цвета. На нем бесцветным клеем заранее нарисовали мальчика или девочку, так что в итоге мама могла увидеть, кто внутри ее животика.

В это время защитник в своем военном обмундировании занялся стрельбой. Ему нужно было попасть по трем шарам, наполненными голубой и розовой мишурой. Шар в центре был решающим. Когда боец выстрелил в него, то увидел розовый цвет – это значит, что у него будет дочка.

После этого сработали дымовые шашки розового цвета. Как можно было заметить, боец был рад, узнав, что совсем скоро станет папой маленькой принцессы.

Зрители в комментариях пришли к выводу, что это лучшее гендер-пати, которое им приходилось когда-либо видеть.

"Всегда реву на таких видео. Поздравление родителям! А принцессе желаю родиться в свободной, мирной стране. И чтобы папа присутствовал обязательно", "Самое чувственное и сильное гендер-пати", "Главное, чтобы папочка-герой скорее вернулся домой", "Молюсь за вас, чтобы вы скорее обняли жену и будущую доченьку", – оставляют комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогало видео, на котором стихотворение "Крила" украинской писательницы Лины Костенко продекламировал прямо на фронте боец ВСУ. Он показал "крылья" воинов Вооруженных сил, чем довел зрителей до слез.

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