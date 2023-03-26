Кот Степан с подругой из Ниццы вернулся в Харьков на Салтовку, которую практически разрушили оккупанты. Фото и видео

Самый известный пушистый блогер из Украины – кот Степан – после полномасштабного вторжения покинул родной Харьков, поскольку оставаться там было крайне опасно. Тем более, звезда соцсетей жил на Северной Салтовке – районе, который больше всего пострадал от рук оккупантов. И вот наконец, в марте 2023 года, кот, его хозяйка Анна, а также новая подруга из Ниццы – кошка Стефания – окончательно вернулись домой.

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Возвращение на малую родину было поэтапным: сначала Анна со Степаном и Стефанией приехала из Франции во Львов, где они оставались несколько месяцев, а затем перебрались домой. Украинка рассказывает, что питомцы дорогу перенесли хорошо. Снимки из квартиры на Салтовке появились на странице кота Степана в Instagram, где за ним следит больше 1,3 млн человек.

"Степан буквально прыгал от радости, когда оказался дома. Отдыхает и спит на своих любимых местах, постоянно играет вместе с новой подружкой Стефанией", – рассказала в интервью "Суспільному" хозяйка четырехлапого блогера.

Стефанию, как рассказала Анна, привезли из Ниццы. Она младше за Степана – ей еще нет года.

Возвращение кота-блогера в родной город стало для многих харьковчан и украинцев в целом своеобразным символом мира и беззаботности, которых так не хватает военному Харькову.

В соцсетях под снимками кота из его квартиры на Салтовке поклонники со всего мира напоминают, чтобы Степан и его "семья" берегли себя, а также, конечно, поздравляют с долгожданным возвращением домой. Харьковчане, которые до сих пор вынуждено остаются вдали от родного города, надеются, что скоро смогут повторить за пушистой звездой Instagram.

"Олицетворение мирного Харькова – это наш Степан", "Любимый Харьковчанин", "Пожалуйста, только будьте осторожны", "Как бы там не было, а дома лучше всего. Скорее бы уже эта проклятая война закончилась и все мои друзья, хвостики, были дома", "С возвращением! Но период вы, конечно, выбрали не самый удачный... Активность возросла, ракеты летают. Берегите себя", – оставляют под снимками подписчики.

Напомним, ранее кот Степан украсил обложку журнала Times Monaco. В статье о пушистом блогере из Украины рассказали, как тот был вынужден бежать с хозяйкой из родного города из-за регулярных ракетных атак со стороны России.

Как писал OBOZREVATEL, ранее кот Степан стал свидетелем ракетной атаки России по Львову, где находился со своей хозяйкой. На кадры попали густые клубы дыма, за которыми наблюдала кошка Стефания.

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