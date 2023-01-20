Кот-блогер Степан из Харькова украсил обложку журнала Times Monaco

Харьковский кот Степан, который стал популярным на весь мир благодаря фотографиям с бокалом вина в своем Instagram, украсил обложку журнала Times Monaco. В статье о пушистом блогере из Украины рассказали, как тот был вынужден бежать с хозяйкой из родного города из-за регулярных ракетных атак со стороны России.

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Степан и его хозяйка Анна останавливались в Монако на несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом харьковчанка лично рассказала для зарубежного журнала.

"Нам предстоял долгий и трудный путь покинуть Харьков, который постоянно подвергался ракетным обстрелам. Монако было первым местом в Европе, куда мы добрались и нашли приют. Мы прожили там два месяца и получили большую помощь, поддержку и заботу от местных жителей. И мы искренне благодарны за нашу безопасность... Монако – это кусочек рая на земле. Мне снятся все страны мира, и Украина, конечно, становится такой безопасной и надежной", – поделилась Анна в интервью для Times Monaco.

В материале отмечается, что Степан – известный в Instagram кот из Украины с 1,3 миллионами подписчиков на платформе, больше всего известен забавными фотографиями, на которых изображена его фирменная поза – "вальяжно сидит за столом, опираясь на локоть, точь-в-точь как человек".

Также журналисты рассказали читателям, что харьковский четырехлапый блогер собрал вместе со своей хозяйкой больше 15 тысяч евро (около 600 тысяч гривен) на помощь животным, пострадавшим в результате войны.

Напомним, в декабре 2022 года кот Степан на время вернулся в родной Харьков, откуда он вместе с хозяйкой выехал в начале полномасштабной войны из-за жутких обстрелов.

Как писал OBOZREVATEL, пушистый блогер стал свидетелем ракетной атаки России по Львову, где он сейчас остается. На кадры попали густые клубы дыма, за которыми наблюдала кошка Стефания – подруга Степана.

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