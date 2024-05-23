'Флиртовал, а затем уволил'. Няня, работавшая в богатых семьях США, раскрыла интересные детали об известном спортсмене

Актриса американского реалити-шоу "Виза невесты. Виза жениха" Стефани Матто рассказала о сложности работы няней у одного известного спортсмена, имя которого не объявляла. Единственными подсказками, которые она назвала, стало место жительства – Нью-Йорк, США – и воспитание одной дочери.

Остальные детали о личности она не может разглашать, ведь подписала со спортсменом соглашение о неразглашении. Как Матто рассказала в видео в TikTok, она идеально подходила семье по их требованиям.

"Они немедленно наняли меня. Эта работа выглядела как любая другая, очень рутинная. Дочь была супер воспитанная. Но была одна вещь, которая была очень странной, и это был отец", – рассказала актриса.

Матто вспоминает, что с отцом ребенка почти не контактировала, но все же иногда на ее смене мужчина находился дома. И с каждым подобным разом спортсмен все больше интересовался ее жизнью и карьерой, которая к тому времени только начиналась.

"Был другой случай, когда я делала что-то на кухне. Мне кажется, что я что-то резала, а он подходит ко мне сзади, чтобы открыть ящик, перед которым я стою, прижимается ко мне своим телом, а затем осторожно толкает в сторону", – продолжила женщина.

Впоследствии в ее директ в Instagram начал писать один пользователь, у которого вместо аватарки был логотип спортивной команды: "Эта учетная запись, которая следит за мной, начинает писать в директ и говорит что-то вроде: "Ты такая красивая", "Я хотел бы иметь возможность познакомиться с тобой".

Матто не обратила на это внимания, но однажды заметила соответствующее лого на кепке ее работодателя. Относительно настоящего анонимного поклонника она до сих пор не уверена, но в тот день решила пообщаться с ним в переписке. "И я сказала ему, если это тот, кем, по моему мнению, он есть, они должны остановиться", – отметила женщина.

"Через пару часов я заметила, что этот человек больше не следит за мной, и его больше нет в Instagram. И через два дня я получаю текстовое сообщение от семьи, сообщающее, что им больше не нужны мои услуги няни", – продолжила Стефани.

В частности, в комментариях американцы начали предполагать, что тем же таинственным спортсменом может быть Дерек Джетер или Алекс Родригес. Впоследствии Матто сообщила еще несколько подсказок: "Нью-Йорк, 2010-е, резидент UWS".

Ранее OBOZ.UA писал, что британец стал отцом для 180 детей, но его за это постоянно хейтят.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!