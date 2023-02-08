''Ему сейчас не до фраков'': украинцы ссорятся из-за наряда Зеленского на встрече с премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом. На встрече с премьер-министром государства Риши Сунаком в Лондоне украинский лидер появился в уже привычном своем образе – комплекте милитари, включающем худи с вышитым золотым трезубцем, штаны с карманами и кроссовки.

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Очевидно, некоторым украинцам за практически год полномасштабной войны до сих пор непривычно видеть президента в такой одежде. Иначе, как объяснить тот факт, что в комментариях под новостью о визите Зеленского в Британию, некоторые с негодованием обсуждают его внешний вид.

Отметим, в таком же наряде гарант посещал США – встречался со своим американским коллегой Джо Байденом. Как и тогда, он выбрал свитер KateLab, штаны Military Tactical и спортивную обувь Lowa.

"Почему он не в костюме, как положено по протоколу?" – пишут некоторые интернет-пользователи, которые, кажется, преувеличивают значимость пиджака и галстука.

Пока Зеленский в Лондоне обращается к правительству Британии с призывом предоставить Украине истребители для борьбы с российскими оккупантами, в соцсетях находятся люди, критикующие его "неподобающий" вид.

"На нем одно и то же! Хоть дело не в одежке, но он же президент", "Дело в принципе. Он президент и должен выглядеть соответственно", "Почему-то Риши Сунак не выскочил в свитерочке", – возмущаются некоторые комментаторы.

Однако критиками поступают ответы.

Так, украинцы объясняют хейтерам: "И что, что он президент? В стране война и одежда у него соответствующая. Я думаю, сейчас у всех людей изменился стиль, не в платьях и не на каблуках мы сидим в укрытиях! Смотрите глубже. Главное, что он делает, а не как одевается", "Путин ходит в костюме, но это ничего не меняет... х**ло х**лом, зато в костюме", "Зеленскому сейчас не до фраков".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Зеленский посетил освобожденный от российских захватчиков Херсон, куда надел куртку от украинского бренда М-Тас, специализирующегося на выпуске снаряжения и одежды в стиле милитари. Стоимость верхней одежды от этой торговой марки варьируется от 2 до 8 тысяч гривен. Тогда интернет-пользователи начали обсуждать, что одна из курток Путина, которую диктатор надевал на концерт в "Лужниках", стоила 1,5 миллионов рублей (около 908 тысяч гривен).

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