Дневник 8-летнего мальчика из Мариуполя довел сеть до слез: у меня умерли две собаки, бабушка Галя и любимый город

Фотограф из Мариуполя Евгений Сосновский обнародовал фото из дневника 8-летнего мальчика, который пытался спрятаться от вражеских ракет и обстрелов в блокадном городе. Детским, едва разборчивым почерком он записывал в тетрадь ужасы, которые случались на его глазах. Несмотря на это, как можно увидеть в заметках, ребенок продолжал улыбаться по утрам.

Во время войны маленький мариупольчанин потерял дедушку, бабушку, две собаки, а еще – любимый город. Евгений Сосновский опубликовал записи мальчика на своей Facebook-странице и растрогал пользователей сети.

Помимо текста, ребенок оставлял в дневнике иллюстрации. Это были нарисованные солдаты с оружием в руках, танки, вертолеты и разрушенные дома, которые мальчик закрашивал ручкой, очевидно, пытаясь показать копоть на стенах.

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"У меня умерло две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь за все это время, начиная с 24 февраля", – оставил на одной из страниц малыш.

Как можно узнать из дневника, мальчик спасался в бомбоубежищах от авиаударов вместе с 38-летней мамой и 15-летней сестрой. В один из дней вся семья получила ранения и травмы.

Также ребенок написал о своем наступающем дне рождении, нарисовав семью вокруг большого праздничного торта. В укрытии 8-летней мариупольчанин даже успел подружиться со своей одногодкой.

"У меня появилась подруга Вика. Она веселая", – оставил малыш.

Под публикацией интернет-пользователи писали, что видеть подобные посты очень больно, поскольку дети не заслужили переживать такой ад. Некоторые даже узнали мальчика по фотографии. Вероятно, автора дневника зовут Егор.

"Господи, за что? Егорка, Вероничка, Леночка. Как мы за вас переживаем! Боже, спаси вас и сохрани", – оставила одна из подписчиц.

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