Арестович показал себя глазами маленького сына. Фото стало вирусным

Военный эксперт и советник главы Офиса президента Алексей Арестович взорвал сеть новым постом. Он показал публике творчество собственного ребенка.

На странице в Instagram Арестович опубликовал фото рисунка своего сына, который изобразил отца. По словам политика, именно таким его видит ребенок. Эксперт сравнил изображение с китайским иероглифом.

"Сыночек нарисовал папу. Если вы не в курсе, так же выглядит китайский иероглиф "бездельник", – написал Арестович.

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Стоит отметить, что фото стало вирусным. Буквально за два часа после публикации оно набрало свыше 32 тысяч лайков и около 700 комментариев.

"Не про вас", "Детям виднее", "Что-то знает", "Как говорится "Устами ребенка глаголет истина" Визуализировал", "Дети всегда рисуют суть", "Одно лицо", "Сыну виднее", – отреагировали на детский рисунок подписчики Арестовича.

Также пользователи отметили талант сына советника главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович показал себя в детстве. Он рассказал, когда "начал успокаивать людей" и опубликовал снимок 1982 года.