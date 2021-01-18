В "Квартале 95" объяснили, как шоу Зеленского "Лига смеха" попало в Россию

Решение о продаже прав на запуск в России аналога украинского комедийного шоу "Лига смеха" приняла шведская компания Eccho Rights.

Как пишет на странице в Facebook "Слідство.Інфо", торговая марка "Лига смеха" принадлежит кварталовцам, а также президенту Владимиру Зеленскому, о чем он упоминает в своей декларации.

Однако Eccho Rights является эксклюзивным представителем дистрибуции контента студии "Квартал 95" за пределами Украины и на его стратегию продаж правообладатель не влияет.

Таким образом, юридически кварталовцы не причастны к запуску шоу на российском телеканале "СТС".

"Студия "Квартал 95" с 2012 года сотрудничает со шведским дистрибьютором Eccho Rights, обладающий правом представлять и реализовывать по всему миру лучшие продукты "Квартала", которые уже зарекомендовали себя на украинском рынке", – отметили в пресс-служба "Квартала".

"СТС Медиа" (группа компаний, куда также входит телеканал "СТС") фактически является активом, частично принадлежащих государству Россия.

По оценкам медиексперта Андрея Соломахи, стоимость продажи формата ТВ-шоу российскому телеканалу может стартовать от 500 000 долларов, в зависимости от достигнутых договоренностей.

Напомним:

Начало кастинга для участия команд в российской "Лиге смеха" запланировано на 25 января. Он пройдет в Москве, в молодежном центре "Планета".

"Лигу смеха" создали в Украине в 2015 году.

Изначально ведущим был Зеленский, а после его ухода – Евгений Кошевой. В 2020-м на зимнем кубке проект вел Потап (Алексей Потапенко).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-редактор Высшей лиги, чемпион 2011 года Дмитрий Колчин заявил, что украинские юмористы смогли во многих вещах "переплюнуть" КВН, привнеся определенные новшества, которые цепляли зрителей.