Лидер Kalush Orchestra рассказал, как группа уехала за границу во время войны

Фронтмен Олег Псюк и другие участники группы Kalush Orchestra получили специальное разрешение на выезд за пределы Украины. Таким образом, музыканты обошли запрет на время войны и в период военного положения для мужчин призывного возраста на пересечение границы.

Документ для коллектива помогло получить "Общественное". Об этом и дальнейших планах коллектива Псюк рассказал во время разговора в передаче "СЛАВА+" на YouTube (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"У нас есть спецразрешение. Нам помогли его получить в "Общественном" за счет того, что это "Евровидение". Нам же надо как-то представлять страну. Поэтому мы уехали, у нас временное разрешение", – поделился фронтмен Kalush Orchestra.

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Олег добавил, что вскоре группа вернется в Украину, после чего снова выедет за пределы страны уже на сам конкурс "Евровидение-2022".

"Мы сейчас возвращаемся, потом снова едем – на самое "Евровидение", и сразу после него мы возвращаемся", – отметил певец.

Известно, что исполнители уже побывали в Израиле и в Нидерландах, а сейчас готовятся к презентации своего номера в Мадриде (Испания). Кстати, для песенного конкурса в Италии звезды подготовили неожиданный сюрприз – изменение образа.

Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц до выступления на Евровидении внутри группы произошли изменения в составе. Новым участником коллектива стал экссолист "Сальто Назад", вокалист Саша Таб.