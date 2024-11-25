Киев почувствовал ее Heartbeat: Дорофеева ошеломила первым сольным концертом в столичном Дворце Спорта

22 ноября DOROFEEVA (Надя Дорофеева) подытожила осенний концертный тур большим киевским шоу HEARTBEAT. Впервые за свою сольную карьеру певица собрала "Дворец Спорта", который был полон зрителей и звездных друзей. Именно на этом концерте она воссоединилась с бывшим – POSITIFF вышел к Дорофеевой на сцену и вместе с ней спел один из самых популярных их хитов.

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Как прошло шоу Дорофеевой HEARTBEAT во "Дворце Спорта"

Надя Дорофеева удивила концепцию концерта. По задумке певицы и ее команды сцена превратилась в комнату с потолком и стенами-экранами. Под каждую песню вид комнаты менялся, тем самым отражая ее эмоции и состояние души.

"Это мое пространство. Пространство свободы. Где я чувствую себя в безопасности. Сегодня я приглашаю вас к нему…" — именно так, в начале шоу DOROFEEVA пригласила почувствовать свой HEARTBEAT 10 тысяч зрителей.

"В этом концерте Надя разрушает четвертую стену своего мира, чтобы впустить зрителя в него. Она ничего больше не скрывает… Все ее творчество, все что ее вдохновляет, то, чем она живет и что любит, полностью открыто для зрителя. Потому что зритель большой. частью этого мира… Без него не существовало бы и ее" – рассказала режиссерская команда TRI.Direction.

Артистка подготовила для зрителей немало сюрпризов. На концептуальной сцене Дорофеева спела в дуэте с Позитивом, OTOY и блогером Мишей Лебигой. Также шоу посетил загадочный гость Jockii Druce.

Фундамент концертного шоу – песни: микс хитов и не менее популярных песен из нового альбома HEARTBEAT, которым зал громко подпевал и беспрестанно снимал сценические номера на смартфоны.

В этот вечер прозвучали: знаковый сингл программы - "Хартбит", "вотсап" - который певица посвятила нашим военнопленным и их семьям, которые присутствовали в зале, пронзительная "Колыбельная 2022" - впервые в сопровождении хора вокалисток и разрывной игрой певицы на барабане в финале , "Пусть пишут" — с комментариями хейтеров на большом экране и "Чтобы не было" – с видеовоспоминаниями из личного архива артистки, "Ритмы" – в неожиданной сольной рок-версии, народный хит "Думы", "Спроси у чата джипити" – песня из нового альбома, которая уже приобрела большую популярность на стримингах.

И целых три песни "на бис": зрители безумствовали от появления на сцене POSITIFF (партнер по группе "Время и Стекло") на песне "Дым", озарили Дворец фонариками на песне "Гость" и еще раз зажгли под финальный HEARTBEAT.

"Мой первый Дворец Спорта! До сих пор не могу отойти! , чтобы в этот день не было тревог или обстрелов – к сожалению, сейчас все концерты воспринимаются из-за этого призму. Очень радуюсь, что нам все удалось" – делится первыми эмоциями DOROFEEVA.

Коллаборации

Поскольку DOROFEEVA всегда поддерживает новых талантливых музыкантов и любит музыкальные эксперименты, она пригласила выступить с ней на сцене:

- Рэпера Otoy - вместе они согрели большой зал фитом "Жарко";

– Музыкантов Jockii druce и Badwor7h, впервые выступивших во Дворце Спорта с мощной коллаборацией "печаль";

– Киевского саксофониста Andrii Barmalii, умиляющего и саму DOROFEEVA, и тысячи зрителей своим музыкальным перфомансом на песне "вотсап".

– Появления стримера Миши Лебиги (LEBIGA), партнера по народному хитовому дуэту "А я все плакала", аудитория ждала последние полгода, но он удивил всех своим появлением на одном из секторов и речью в своем стиле: "Любитесь, целуйтесь, обнимайтесь, поддерживайте друг друга. Ибо мы все, что у нас есть.

– Ждали и появления POSITIFF, который не был заявлен на концерт, но вышел на сцену вместе с DOROFEEVA "на бис", чтобы спеть одну из самых популярных до сих пор любимых слушателями песню группы "Время и Стекло" – "Дым".

Помощь ВСУ

Конечно, без возможности помочь ВСУ гостей шоу не оставили. Перед началом концерта артистка открыла дружескую банку, чтобы поддержать совместный 50-миллионный сбор Monobank и Благотворительного фонда Сергея Притулы на дроны Mavic 3T для наших военных.

Ведущий благотворительной части концерта Женя Янович познакомил присутствующих со специальными лотами от Нади, которые затем были разыграны среди всех, кто донатил любую сумму на сбор. — эксклюзивную, как у самой Нади в одном из номеров концерта, и куртку Миши Лебиги из легендарного клипа "А я все плакала". А за донат от 222 грн зрители имели возможность отправить сообщения на экраны Дворца Спорта, которые увидели 10 тысяч человек.

Вспомнили и о "те же уши Дорофеевой", которые в прошлом году приобрели на благотворительном аукционе за 2 млн грн. В этот раз праздничные красные уши DOROFEEVA подарила амбасадорам monobank, присутствующим в зале, - в честь 7-го дня рождения банка, совпавшего с днем концерт.

Посла monobank, Олег Гороховский и Михаил Рогальский, тоже не оставили зрителей без подарков: все, кто задонатив от 77 грн, стали участниками розыгрыша 7 призов по 100 тысяч грн и 20 пожизненных абонементов на двоих на концерты DOROFEEVA Дополнительным приятным бонусом был видео Дорофеевой, который приходил персонально каждому как благодарность за донат.

В рамках сольного шоу собрали 2,9 миллиона грн.